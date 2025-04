L'indice de confiance (Trust Index™) utilisé afin d'évaluer les entreprises repose sur les aspects fondamentaux d'un excellent lieu de travail, tels que la confiance dans la direction, la camaraderie entre collègues et la loyauté envers l'entreprise. Il prend également en compte la diversité des réponses en fonction des données démographiques. Le sondage procure un aperçu complet de la culture organisationnelle de Hyundai Canada et de son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion. Cet indice est un reflet de l'expérience des employés en soulignant notre engagement à créer un lieu de travail qui valorise la confiance, le respect et les opportunités.

« L'innovation fait partie de notre ADN chez Hyundai Canada, et cela ne serait pas possible sans l'équipe à l'esprit novateur que nous avons ici », a déclaré Steve Flamand, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Grâce à la culture flexible de nos membres d'équipe et à leur engagement à intégrer notre éthique d'entreprise dans leur travail au quotidien, nous continuons d'être un des meilleurs lieux de travail au Canada. Nous sommes reconnaissants que Great Place to Work continue de reconnaitre nos efforts dans le secteur automobile et nous aide à établir la référence en matière de réussite de la culture d'entreprise. »

« Hyundai Canada a fait preuve de détermination dans l'évolution de sa culture d'entreprise pour nous adapter à une culture canadienne cosmopolite en constante évolution dans le but d'attirer et retenir les talents », explique Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration. « Notre série de victoires durant huit années consécutives en tant qu'un des Meilleurs lieux de travail® souligne notre solide culture d'entreprise, notre équipe de direction et notre approche axée sur les gens, guidée par l'éthique d'entreprise de Hyundai : le progrès pour l'humanité. »

La culture d'entreprise primée de Hyundai Canada a été bâtie au fil des ans grâce à une variété de plateformes d'auto-développement pour les membres de l'équipe, ainsi qu'en explorant différentes avenues visant à élever la communauté locale et les communautés dans lesquelles ses clients travaillent et vivent.

Les bénéfices d'une bonne santé physique et mentale

Chaque année, Hyundai Canada s'associe à des experts afin de fournir des ressources sur place aux membres de l'équipe afin qu'ils puissent prendre soin de leur santé. Cela comprend une clinique de dépistage biométrique annuelle à son siège à Markham donnant aux membres de l'équipe un accès direct au portrait de leur état de santé, et ce, afin qu'ils puissent ensuite partager les données avec leurs propres intervenants personnels. Des services de santé mentale sont également offerts à tous les membres de l'équipe, leur procurant un soutien et des conseils confidentiels sur les défis qu'ils pourraient rencontrer sur le lieu de travail ou dans leur vie personnelle. Les autres principaux services comprennent la massothérapie et le yoga sur place.

Programme L'espoir sur roues de Hyundai et initiatives RSE

Cette année, Hyundai et ses 226 concessionnaires ont créé L'espoir sur roues de Hyundai, un organisme sans but lucratif dédié au soutien des patients et des survivants du cancer pédiatrique grâce au financement de la recherche et à la sensibilisation visant à aider à mettre fin au cancer infantile.https://www.hyundainews.ca/en-ca/releases/4392 L'organisme sans but lucratif fera un don de 4 millions de dollars en 2025 à la recherche et aux soins pédiatriques contre le cancer.

Au fil des ans, HAC fut un partenaire actif de 360°kids, un organisme luttant contre l'itinérance des jeunes et visant à éliminer la stigmatisation qui l'entoure en amassant des fonds et en fournissant des véhicules de soutien. Cette année, Hyundai Canada et ses concessionnaires de la région de York ont recueilli 90 000 $ lors de la 12e collecte de fonds annuelle 360ºExperience dans le cadre de laquelle l'équipe de direction de Hyundai Canada a passé une froide nuit d'hiver dans la rue lors de l'événement de collecte de fonds emblématique de 360ºKids, avec pour objectif de sensibiliser les gens aux dures réalités auxquelles sont confrontés les jeunes sans logement.https://www.hyundainews.ca/en-ca/releases/4403

De plus, Hyundai Canada s'associe activement à diverses organisations afin de soutenir les jeunes par le biais de plusieurs engagements annuels visant à financer des bourses d'études avec l'Automotive Business School of Canada (ABSC) et, plus récemment, la Fondation Pinball Clemons, une organisation soutenant les jeunes marginalisés et racialisés grâce à des bourses d'études et du mentorat.

Hyundai Canada a été certifiée par Great Place to Work® pour la première fois en 2017 et s'est toujours classée parmi les meilleurs lieux de travail au Canada chaque année depuis.

