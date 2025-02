Dans le cadre de la vision de Hyundai Canada pour l'avenir et de son engagement dans le cadre de sa philosophie de marque, « Progrès pour l'humanité », le constructeur entend soutenir les communautés où vivent et travaillent ses employés et à créer un avenir meilleur pour tous, en commençant par les jeunes au Canada. L'objectif de Hyundai Canada est de fournir un soutien aux institutions et aux organisations dans toutes les communautés desservies par ses concessionnaires au Canada et où vivent ses clients si importants.

« Les enfants sont l'avenir et ils méritent toutes les occasions de grandir, de jouer et d'apprendre dans un monde sans cancer pédiatrique. Malgré les progrès de la recherche, le cancer demeure la deuxième cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 14 ans au Canada. Chaque année, environ 1 000 enfants sont diagnostiqués avec la maladie, et tragiquement, un sur six ne survivra pas », explique Steve Flamand, directeur exécutif des ventes et de la stratégie numérique chez Hyundai Canada. « Grâce à L'espoir sur roues de Hyundai, nous visons à stimuler la recherche et les découvertes innovantes contribuant à améliorer les taux de survie, cela, en partenariat avec notre réseau de concessionnaires. »

Le réseau de 226 concessionnaires de Hyundai Canada à l'échelle nationale joue un rôle essentiel dans le soutien de L'espoir sur roues de Hyundai avec un don pour chaque véhicule neuf vendu. Avec la création de cet organisme sans but lucratif au Canada, chaque vente de véhicule neuf contribue à L'espoir sur roues de Hyundai, à compter du 1er janvier 2025.

« La recherche sur le cancer pédiatrique reste considérablement sous-financée au Canada. Au nom du réseau de concessionnaires de Hyundai Canada, nous sommes fiers que cela soit devenu un engagement important pour Hyundai Canada et de notre rôle dans son soutien », a déclaré Rein Knol, président du Conseil national des concessionnaires de Hyundai Canada. « Avec chaque vente de véhicule neuf contribuant à la cause, nous savons que nos clients se sentiront encore mieux lorsqu'ils quitteront la concession au volant de leur nouvelle Hyundai. »

Sachant que l'impact d'un diagnostic de cancer va au-delà du traitement et peut avoir un impact sur la vie des patients durant de nombreuses années à venir, L'espoir sur roues de Hyundai apportera son soutien à la fois à la recherche, par le biais de subventions, et aux soins et à la survie, par le biais de dons importants.

Hyundai Hope on Wheels a été créé par Hyundai Motor America en 1998 et est devenu l'un des principaux bailleurs de fonds de la recherche sur le cancer pédiatrique aux États-Unis. Sa création en tant qu'entité caritative distincte au Canada représente la première expansion de l'initiative à l'échelle mondiale.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, VUS et véhicules électrifiés riche de technologies. Aujourd'hui, avec plus de 226 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 « Meilleurs lieux de travailMC » au Canada au cours des sept dernières années par l'institut Great Place to Work®.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai (Hyundai Hope on Wheels) sera une organisation sans but lucratif enregistrée, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créée au Canada en 2025, L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche, par le biais de subventions, et les soins et la survie, par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

