En collaboration avec Connor Bedard, Hyundai Canada fera également un don de 500 $US pour chaque unité vendue à la Chicago Blackhawks Foundation. En tant que branche caritative officielle du club, la Chicago Blackhawks Foundation s'efforce de créer un monde plus sain, plus intelligent et plus sûr pour les enfants et les familles de sa région.

« Alors que notre engagement envers la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey ne cesse de grandir, il est important que nous restions fidèles à l'engagement que nous avons pris envers le hockey en tout premier lieu, qui consiste à soutenir le sport à sa base », a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Auto Canada. « Nous sommes fiers d'accompagner Connor dans son parcours alors qu'il prend véritablement la Ligue d'assaut, et cela, en soutenant sa communauté locale de la LNH® d'une façon que nous connaissons bien chez Hyundai, soit en investissant dans la jeunesse et en soutenant les familles locales et ceux et celles qui carburent au hockey dans le but de nourrir les talents où qu'ils se trouvent. »

Les clients intéressés à obtenir ce modèle exclusif sont invités à contacter leur concessionnaire local.https://www.hyundaicanada.com/en/shopping-tools/find-a-dealerhttps://www.hyundaicanada.com/en/shopping-tools/find-a-dealer

« Le partenariat avec la LNH® et l'AJLNH® a ouvert un monde d'opportunités nous permettant de proposer une offre personnalisée et amusante de véhicule aux clients canadiens », a déclaré Steve Flamand, directeur des ventes nationales et de la stratégie numérique chez Hyundai Auto Canada. « Jusqu'à présent, la réaction pour le Santa Fe hybride Édition LNH® a été énorme. Il nous fait énormément plaisir d'aider les Canadiens à afficher leur fierté pour leur équipe en leur donnant ce sentiment de communauté de partisans chaque fois qu'ils prennent le volant. »

Au sujet du Santa Fe Édition LNH®

Conçue pour ceux qui carburent au hockey, la toute première édition LNH® de Hyundai Canada propose une combinaison réservée à l'édition LNH®, basée sur la version Ultimate Calligraphy haut de gamme, avec groupe motopropulseur hybride à moteur 1,6L turbo, en plus des accessoires suivants :

Seuils de portière avec logo d'équipe de la LNH ® , fabriqués par la société québécoise Luxwood.

, fabriqués par la société québécoise Luxwood. Tapis protecteurs affichant le logo d'équipe de la LNH ® .

. Tapis protecteurs et plateau de chargement identifiés à la marque Hyundai, fabriqués par la société ontarienne TuxMat.

Le Santa Fe hybride Édition LNH ® offre également en exclusivité :

offre également en exclusivité : Groupe motopropulseur hybride 1.6T de 231 ch et boite automatique à 6 rapports

Jantes en alliage noir à rayons multiples de 20 po (uniques à cette version)

Peinture extérieure blanche crémeuse mate exclusive

Intérieur exclusif en cuir nappa de couleur marron

Ajout d'un siège de détente du passager avec repose-jambes extensible et inclinaison dans un angle de détente.

Le Santa Fe hybride Édition LNH® est livrable avec le groupe motopropulseur à moteur hybride turbocompressé de Hyundai, d'une puissance combinée de 231 chevaux et jusqu'à 271 lb-pi de couple, ce qui le distingue davantage du Santa Fe Ultimate Calligraphy, étant pour sa part propulsé par un moteur à essence turbocompressé de 2,5 L.

Au sujet du Hyundai Santa Fe 2024

La cinquième et nouvelle génération du Hyundai Santa Fe se distingue par son design robuste et aventureux. La grande ouverture de son hayon lui procure une polyvalence accrue, tandis que son empattement plus long par rapport à la génération précédente offre un espace intérieur généreux avec une configuration à trois rangées de sièges maintenant offerte de série.

Le tout nouvel intérieur du Santa Fe complète son design extérieur en mettant l'accent sur des éléments de design horizontaux et verticaux. Reflétant le langage de design extérieur, un motif en forme de H est appliqué au tableau de bord supérieur et aux bouches d'aération, rehaussant ainsi un sentiment d'ouverture et un équilibre de design cohérent.

Le Santa Fe 2024 est entièrement équipé, comprenant notamment un double système de recharge sans fil pour les téléphones intelligents, un puissant port USB-C avec taux de recharge maximum de 27 watts et un port USB de troisième rangée livrable. De plus, un compartiment de stérilisation UVC intégré sur le dessus de la boite à gants du Santa Fe permet de stériliser par rayons ultraviolets les articles fréquemment utilisés, tels que les téléphones portables, portefeuilles, lunettes et autres articles de taille similaire. De plus, grâce à une chaine audio Bose haut de gamme livrable à 12 haut-parleurs, les clients bénéficient d'une expérience audio de haute qualité.

Le Santa Fe 2024 est livrable avec un choix de deux groupes motopropulseurs puissants et efficaces. Le groupe motopropulseur de série est un moteur hybride turbocompressé à injection directe de 1,6 litre (gamme des moteurs Gamma III) jumelé à une boite automatique à 6 rapports et offrant une puissance combinée estimée à 231 chevaux et un couple jusqu'à 271 lb-pi. Un moteur turbocompressé à injection directe de 2,5- litres (gamme des moteurs Theta III) couplé à une boite à double embrayage à 8 rapports avec une puissance estimée à 277 chevaux à 5 800 tr/min et un couple de 311 lb-pi à 1 700 - 4 000 tr/min est également disponible.

En plus de la couleur Blanc crème mat exclusive à l'édition LNH®, le Santa Fe 2024 est livrable en 7 couleurs extérieures au Canada, incluant les suivantes : Phantom Black, Serenity White Pearl, Earthy Brass Matte, Hampton Gray, Terracotta Orange, Atlantis Blue et Rockwood Green Pearl.

Pour en savoir plus sur le véhicule officiel des séries éliminatoires de la CoupeStanley®, cliquez ici.https://www.hyundainews.ca/en-ca/releases/4286

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH®) et de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par Great Place to Work® Institute.

Au sujet de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH®)/National Hockey League (NHL®), fondée en 1917, compte 32 clubs membres. Chaque équipe témoigne de la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, tous en lice pour le trophée le plus convoité et le plus historique du sport professionnel - la Coupe Stanley®. Chaque année, la LNH® divertit plus de 670 millions de partisans dans des arénas, à la télévision et à la radio nationales grâce à ses partenaires et compte plus de 191 millions de partisans - ligues, équipes et joueurs combinés - sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube; ainsi que plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses détenteurs de droits : notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis; Sportsnet et TVA Sports au Canada; Viaplay dans les pays nordiques, les pays baltes, la Pologne et le Royaume-Uni; MTV3 en Finlande; Nova en République tchèque et en Slovaquie; Sky Sports et ProSieben en Allemagne; MySports en Suisse; et CCTV5+ en Chine; et atteint les fans du monde entier avec des jeux disponibles en streaming dans tous les pays. Les partisans sont engagés dans les actifs numériques de la Ligue sur appareils mobiles via l'application gratuite NHL®; sur neuf plateformes de médias sociaux; sur SiriusXM NHL Network Radio™; et sur NHL.com, disponible en huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu'à chaque résultat des matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires depuis la création de la Ligue, le tout, propulsé par SAP. NHL Productions développe une programmation originale convaincante avec un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et des équipes pour une distribution sur les plateformes sociales et numériques de la LNH®.

La LNH® s'engage à soutenir des communautés saines et dynamiques en utilisant le hockey dans le but de célébrer les partisans de toutes les races, couleurs, religions, origines nationales, identités de genre, âges, orientations sexuelles et tout statut socio-économique. L'initiative Hockey Is For Everyone® de la LNH® renforce la politique officielle du sport qu'est l'inclusion sur la glace, dans les vestiaires, les salles de réunion et les tribunes. La LNH® élargit l'accès et les possibilités pour les personnes de tous les horizons et de toutes les capacités de jouer au hockey, favorisant ainsi des environnements plus inclusifs et développant le sport grâce à une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH® a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey chez les jeunes et dans les programmes communautaires, et s'est engagée à investir 5 millions de dollars supplémentaires dans les programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

LNH® et le bouclier de la LNH® sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH® et des équipes de la LNH® sont la propriété de la LNH® et de ses équipes. © NHL 2024. Tous droits réservés.

Au sujet de l'Association des joueurs de la Ligue Nationale de Hockey

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, créée en 1967, est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey. L'AJLNH intervient au nom des joueurs dans différents domaines, tels que le droit du travail, les licences d'exploitation de produits, le marketing, les rencontres internationales de hockey et les relations communautaires, et ce, dans le but de promouvoir ses membres et le hockey. En 1999, la NHLPA a lancé le fonds Goals & Dreams afin de permettre aux joueurs de redonner au sport qu'ils aiment. Au cours des 25 dernières années, plus de 80 000 enfants méritants dans 34 pays ont bénéficié des dons en équipement de hockey pour les joueurs. Le fonds Goals & Dreams de l'AJLNH a remis plus de 25 millions de dollars à des programmes de hockey locaux, ce qui en fait le plus important programme du genre. Pour plus de renseignements sur l'AJLNH, visitez le site www.nhlpa.com.

L'AJLNH (Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey) et le logo de l'AJLNH/NHLPA sont des marques déposées de l'AJLNH/NHLPA, utilisées sous licence. © NHLPA. Tous droits réservés.

