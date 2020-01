Hydro-Québec versera 535 millions de dollars à ses clients responsables d'un compte au cours des années 2018 ou 2019

Une remise de 60 $ en moyenne

Le montant qui sera remis est calculé en fonction de la quantité d'électricité que chaque client aura consommée durant les années 2018 et 2019. La remise correspondra à 2.49 % de la consommation de chaque client entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, soit en moyenne environ 60 $.

Voici un aperçu de la valeur de la remise selon le type de résidence. Notez que le nombre d'occupants, les habitudes de consommation d'électricité ainsi que les caractéristiques de la résidence comme l'isolation et l'efficacité énergétique peuvent avoir un impact important sur le montant de la remise.

Que faire si vous étiez responsable d'un abonnement en 2018 ou en 2019 et que vous n'êtes plus client

Les personnes qui ne sont plus clientes d'Hydro-Québec, mais qui étaient responsables d'un abonnement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 recevront leur crédit sous forme d'un chèque.

Pour recevoir leur chèque, ces personnes doivent communiquer avec nous pour nous confirmer leur adresse actuelle par l'un des moyens suivants :

Si elles ont un Espace client Hydro-Québec et qu'elles connaissent toujours leur code d'accès, elles peuvent mettre à jour leur dossier.



Celles qui n'avaient pas d'Espace client ou ont oublié leur code d'accès peuvent remplir le formulaire Demande de crédit à l'adresse suivante : www.hydroquebec.com/credit en y indiquant l'adresse où elles désirent recevoir leur chèque, le cas échéant.



Celles qui ne peuvent pas nous communiquer leur adresse actuelle en ligne peuvent composer le 514 385-7252 ou le 1 888 385-7252 pour la fournir à un représentant des Services à la clientèle. Il faut toutefois noter que le temps de traitement par téléphone est plus long et qu'il pourrait y avoir un délai si le volume d'appels est élevé.

Important message de sécurité

Il est important de savoir qu'en aucun cas Hydro-Québec ne communique avec ses clients par texto. Hydro-Québec invite ses clients à faire preuve d'une grande vigilance et à ne pas cliquer sur les hyperliens que contiennent de tels textos. Il s'agit de messages frauduleux.





