« Ce partenariat avec Nucleom facilitera l'approvisionnement d'Hydro-Québec et permettra le déploiement de nos technologies sur des réseaux électriques partout dans le monde par une entreprise qui a démontré son expertise dans les essais non destructifs et l'inspection d'infrastructures critiques », indique Patrick Judge, chef - Développement des affaires - Nouvelles solutions d'Hydro-Québec.

« Depuis sa création, Nucleom doit sa croissance à sa capacité d'innovation et d'application de son savoir-faire dans plusieurs projets majeurs du secteur nucléaire, principalement. Ce partenariat avec Hydro-Québec nous permettra d'appliquer notre expertise dans le secteur du transport d'énergie », ajoute Mathieu Beauchesne, vice-président des opérations à Nucleom.

La sonde LineCore permet de déterminer de façon non destructive l'état de la protection galvanique des conducteurs de lignes de transport et de distribution, même lorsqu'ils sont sous tension. Elle mesure avec précision l'épaisseur de la couche de zinc d'une portée complète et détecte les anomalies liées à la corrosion sans nécessiter le prélèvement d'échantillons du conducteur. La sonde LineOhm permet, quant à elle, d'évaluer l'état des manchons de jonction qui servent à relier deux conducteurs.

Grâce à ces appareils, il est possible d'assurer un suivi rigoureux de l'état de lignes exposées à des conditions susceptibles de réduire leur durée de vie, comme dans les climats maritimes ou les zones sujettes aux intempéries.

Les sondes LineCore et LineOhm peuvent être déployées sur une ligne à l'aide des outils d'inspection franchisseurs d'obstacles développés par Hydro-Québec, notamment le LineScout, le LineRanger, ou encore le LineDrone, lequel a récemment fait l'objet d'une entente entre DRONE VOLT et Hydro-Québec pour son industrialisation et sa commercialisation.

L'entente stipule qu'à la suite de la phase initiale d'industrialisation des sondes, Nucleom offrira à ses clients un service d'inspection de lignes à l'aide de la nouvelle version autopropulsée de la sonde LineCore.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique, le stockage d'énergie et la robotique d'inspection de lignes électriques.

Pour plus d'information : http://www.hydroquebec.com

À propos de Nucleom

Nucleom, entreprise canadienne menant des activités à l'échelle internationale, est un spécialiste des services en essais non destructifs avancés. Elle propose des solutions qui augmentent considérablement la vitesse et la fiabilité d'inspection sur les équipements critiques. Repoussant les limites des essais non destructifs, Nucleom assure l'intégrité d'infrastructures essentielles, comme les réacteurs nucléaires, les vaisseaux sous pression et les pipelines.

Le savoir-faire de Nucleom s'appuie sur son innovation, son expertise interne de haut niveau, ses équipements à la fine pointe de la technologie ainsi que sur ses programmes de recherche et développement, souvent menés en partenariat avec les acteurs clés de l'industrie.

En 2020, Nucleom a été nommée l'un des grands leaders de la croissance canadienne par le magazine Canadian Business et l'une des entreprises canadiennes ayant la plus forte croissance par le Globe and Mail.

Pour en savoir plus : www.nucleom.ca

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec :Relations avec les médias, Jonathan Côté, 514 289-3227, [email protected]; Nucleom: Relations médias: Geneviève Lemieux, [email protected]

Liens connexes

www.hydroquebec.com