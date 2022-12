MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Première femme à présider le conseil d'administration d'Hydro-Québec, Mme Jacynthe Côté a récemment informé le gouvernement du Québec qu'elle ne sollicitera pas un second mandat au terme de celui se terminant en mai 2023, car elle a été nommée présidente du conseil d'administration de la Banque Royale du Canada. Cette nomination prendra effet à la réélection de Mme Côté à titre d'administratrice indépendante lors de la réunion des actionnaires de la banque le 5 avril 2023.

Mme Côté a accompagné l'équipe de direction d'Hydro-Québec pendant les quatre dernières années, une période au cours de laquelle la transition énergétique s'est amorcée et des changements de paradigmes importants se sont opérés dans l'environnement de la société d'État.

« Femme de tête et de cœur, Jacynthe Côté se démarque par sa vision stratégique, sa vivacité intellectuelle et son désir constant de s'assurer que nos décisions soient prises dans l'intérêt supérieur du Québec, a souligné Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Elle a instauré un véritable climat de confiance entre le conseil d'administration et l'équipe de direction, ce qui a donné lieu à des discussions franches et constructives. Au fil du temps, Jacynthe nous a inspiré à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Elle a été d'une aide précieuse pour nous, notamment lors de l'élaboration de notre Plan stratégique 2022-2026. Nous lui devons beaucoup. »

« Jacynthe est entièrement engagée envers l'excellence en gouvernance, a mentionné Paul Stinis, vice-président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Dès son entrée en poste, elle a valorisé la complémentarité entre les membres du conseil et elle a enrichi la profondeur et la portée de nos échanges. Nous avons tous et toutes bénéficié de son immense bagage professionnel, de sa vision stratégique et de ses connaissances en matière d'exploitation au sein de grandes entreprises. Au nom de l'ensemble des membres du conseil, je l'en remercie chaleureusement. »

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec qui m'a permis de servir pendant une période aussi importante pour Hydro-Québec, a déclaré Jacynthe Côté. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à mes estimés collègues du conseil d'administration, à Sophie Brochu ainsi qu'à l'équipe de direction. C'est un honneur de travailler à vos côtés et je vous assure de mon soutien entier jusqu'en mai prochain. Je quitte en sachant que la stratégie d'Hydro-Québec et son rôle dans la décarbonation sont bien articulés. La destination est claire, la tâche est colossale, mais elle est à la mesure des capacités d'Hydro-Québec. »

Le conseil d'administration d'Hydro-Québec est composé de 17 membres, qui sont nommés par le gouvernement du Québec, actionnaire unique de la société d'État.

