MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec s'engage aujourd'hui envers les Premières Nations et la Nation inuite. Dans une déclaration présentée à l'occasion du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, nous affirmons vouloir approfondir et solidifier notre dialogue avec les Premières Nations et la Nation inuite pour définir nos objectifs communs et tracer ensemble la route qui nous mènera à leur atteinte.

Le développement énergétique du Québec se fera en collaboration avec les peuples autochtones. « Nous avons une histoire commune avec les Premières Nations et la Nation inuite qui fut parfois heureuse, parfois douloureuse, affirme Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Aujourd'hui, nous sommes tournés vers l'avenir avec des engagements qui reconnaissent la vitalité des peuples autochtones. »

Concrètement, Hydro-Québec annonce les actions suivantes :

Élaboration d'une stratégie d'approvisionnement auprès d'entreprises autochtones, en collaboration avec les acteurs économiques autochtones

Organisation d'un forum sur la main-d'œuvre autochtone, dans le but de devenir un employeur de choix au sein des communautés

Contribution de 500 000 $ à la création de l'École des dirigeants des Premières Nations, qui sera implantée à HEC Montréal

Création d'une initiative qui soutiendra l'entrepreneuriat chez les femmes des Premières Nations et de la Nation inuite.

« Nous reconnaissons la sagesse des aînés et le dynamisme de la jeunesse de ces communautés, conclut Mme Brochu. C'est donc avec la force des hommes et des femmes de tous âges de ces différents peuples que nous allons travailler à écrire ensemble ce nouveau chapitre. »

