MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec a pris l'engagement ferme de lutter contre la corruption et devient la première entreprise québécoise à obtenir la certification ISO 37001:2016 pour son système de gestion anticorruption (SGAC), répondant ainsi à l'invitation de l'Organisation des Nations Unies à combattre collectivement la corruption. Cette norme propose des moyens pour prévenir, détecter et gérer les problèmes de corruption, et fournit des lignes directrices concernant la conception, la mise en application, la tenue à jour et l'amélioration d'un SGAC. Hydro-Québec a amorcé le processus de mise en place de son SGAC en 2018 et a renforcé depuis ses méthodes de prévention pour satisfaire aux exigences de la norme ISO 37001:2016.

« En tant que l'un des plus importants donneurs d'ouvrage au Québec, nous nous devons d'adopter les meilleures pratiques en matière d'éthique et de transparence. Cette démarche d'amélioration continue s'inscrit dans l'une de nos ambitions qui vise à intégrer le développement durable à la gouvernance, de même qu'aux activités et aux différents projets de l'entreprise. L'obtention de la certification ISO 37001:2016 est une manière tangible de contribuer à une gouvernance rigoureuse au sein d'Hydro-Québec. Il s'agit d'une reconnaissance des efforts qui sont mis de l'avant par nos équipes tous les jours », indique Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), premier organisme canadien accrédité par le Conseil canadien des normes pour offrir le programme de certification ISO 37001:2016, a procédé à l'audit du système de gestion d'Hydro-Québec et a conclu qu'il répondait aux exigences de la norme internationale. Afin de conserver la certification, Hydro-Québec doit veiller au respect constant de ces exigences au sein de l'organisation. La démarche d'amélioration continue se fera sous le regard externe et objectif du BNQ.

« Le BNQ est fier de décerner, pour la première fois au Québec, une certification pour le respect des exigences de la norme ISO 37001:2016. L'expérience avec Hydro-Québec a prouvé l'accessibilité du processus d'audit et les avantages que les organisations peuvent en tirer. Les contribuables peuvent maintenant avoir l'assurance que la société d'État a établi une culture et suit les bonnes pratiques internationales pour éviter la corruption » ajoute Jean Rousseau, directeur principal du BNQ.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Caroline Des Rosiers, porte-parole, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 289-5005

Liens connexes

www.hydroquebec.com