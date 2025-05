Hydro-Québec : pas d'infirmiers, pas de chantiers!

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit l'embauche obligatoire d'infirmières et d'infirmiers sur la plupart des chantiers loin des grands centres. Mais saviez-vous que l'absence de ces professionnel(le)s de la santé peut forcer la fermeture de ces mêmes chantiers?

Les membres du Syndicat des infirmières et des infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ) sont en quête d'une première convention collective. Avec le mandat de grève qu'ils et elles ont en main, plusieurs chantiers risquent d'être compromis.

« Pas d'infirmiers, pas de chantiers! Nous voulons un contrat de travail intéressant, comme c'est le cas pour la plupart des salariés de la société d'État. En échange de notre prestation de travail, nous méritons les mêmes protections que des milliers d'employés ont chez Hydro-Québec avec une bonne convention collective », d'expliquer Frédéric Turcotte, président du SIICHQ.

Le SIICHQ, en collaboration avec le SCFP, lance une campagne qui explique et célèbre le rôle méconnu de ces travailleuses et travailleurs indispensables.

Sans ces personnes, il n'y a pas de barrages, pas de grands chantiers dans le nord du Québec. Elles sont présentes pour celles et ceux qui construisent un des réseaux d'hydro-électricité les plus convoités au monde, celui d'Hydro-Québec.

On vous invite à aimer et à partager la vidéo ainsi que la publication afin d'aider ces salarié(e)s à obtenir des conditions de travail à la hauteur de leur importance et de leur expertise. Vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/Dhwq8XVt9z8

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

