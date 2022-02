MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec continue de se démarquer en matière d'innovation. Selon la compilation 2021 menée par la société Research Info Source, Hydro-Québec figure au 25e rang des entreprises canadiennes qui investissent le plus en recherche-développement.

Dans cette compilation, Hydro-Québec arrive au premier rang des entreprises du secteur énergétique au pays, avec un investissement total de 133,8 millions de dollars.

Pour son 20e anniversaire, la société a aussi compilé les investissements en recherche-développement depuis les 20 dernières années. À ce chapitre, Hydro-Québec arrive au 13e rang, ce qui confirme l'importance qu'elle accorde depuis plusieurs années à l'innovation.

« Hydro-Québec a toujours eu la recherche-développement à cœur. C'est ce qui nous a permis de relever de grands défis et d'être reconnu mondialement dans le domaine de l'énergie. Nous voulons continuer en ce sens et maintenir la cadence », affirme Jean Matte, vice-président exécutif du groupe - Innovation, production, santé, sécurité et environnement à Hydro-Québec.

M. Matte rappelle également que c'est grâce aux travaux d'Hydro-Québec que des innovations telles la ligne de transport à très haute tension à 735 kV, une première mondiale qui a permis le transport d'énergie sur de grandes distances, ont été rendues possibles.

Plus récemment, les travaux de recherche et de développement d'Hydro-Québec ont permis la création d'un drone capable de faire l'inspection de lignes électriques sous tension. Un partenariat avec l'entreprise française Dronevolt en permet la commercialisation sur la scène internationale.

