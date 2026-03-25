MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Hydro-Québec initie un appel d'information au marché afin d'évaluer des options d'approvisionnement et de transport d'électricité produite par des éoliennes en mer, en provenance de la Nouvelle-Écosse.

Cet appel d'information au marché vise à recueillir de l'information auprès de développeurs de l'industrie énergétique sur :

Les options technologiques, les échéanciers et les coûts liés à des projets éoliens marins près des côtes de la Nouvelle-Écosse

Les solutions de transport d'électricité

Hydro-Québec, au cœur des systèmes énergétiques régionaux

Grâce à l'ampleur de son parc hydroélectrique et à la capacité de ses réservoirs, Hydro-Québec joue un rôle central dans les marchés énergétiques du Nord-Est de l'Amérique du Nord. Elle contribue à l'équilibre des réseaux électriques en complémentarité avec les énergies renouvelables variables, notamment l'éolien. Forte de ses 16 interconnexions avec ses juridictions voisines, l'entreprise occupe une position stratégique au cœur des grands corridors énergétiques de la région.

Dans ce contexte, les liens avec les provinces voisines s'inscrivent dans une vision plus large sur l'optimisation des systèmes énergétiques régionaux, alors que la Nouvelle-Écosse souhaite développer le vaste potentiel éolien au large de ses côtes. L'appel d'information au marché lancé aujourd'hui vise précisément à alimenter la réflexion d'Hydro-Québec à cet égard, dans une logique de collaboration avec les provinces voisines.

Aucune décision d'investissement ou d'approvisionnement n'est prise à ce stade. Cette initiative contribuera à préciser le positionnement d'Hydro-Québec dans le développement de l'éolien extracôtier dans l'Atlantique canadien.

Le développement au Québec demeure la priorité

Hydro-Québec poursuit son engagement à maximiser les retombées économiques pour le Québec.

Cette initiative dans les Maritimes n'affecte en rien le développement énergétique au Québec. Elle s'inscrit en complément des quelque 10 000 mégawatts prévus dans le cadre de la Stratégie éolienne d'Hydro-Québec, et ne modifie pas les priorités établies sur le territoire québécois.

L'appel d'information au marché lancé aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du Plan d'action 2035, qui prévoit l'évaluation rigoureuse de différentes avenues afin de répondre aux besoins énergétiques croissants tout en soutenant la décarbonation et la prospérité économique.

L'appel d'information au marché d'Hydro-Québec est mené en parallèle, mais indépendamment, du processus d'appel d'offres initié par la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière, à l'automne 2025.

SOURCE Hydro-Québec

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