MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Hydro-Québec a procédé à l'ouverture des soumissions reçues en réponse à l'appel d'offres lancé le 6 mai 2025 et visant un maximum de 300 MW d'énergie solaire. Les 60 soumissions présentées totalisent 481 MW répartis dans 14 régions administratives du Québec.

Les parcs solaires doivent avoir une puissance installée d'au maximum 25 MW et être raccordés au réseau de distribution d'ici 2029. Les projets doivent aussi maximiser les retombées économiques pour le Québec, éviter les zones agricoles et prévoir un approvisionnement responsable en équipements.

Environ 40% des projets proposés comportent la participation d'une collectivité locale ou d'une communauté autochtone.

Au cours des prochains mois, Hydro-Québec évaluera les soumissions, notamment sur la base de leur compétitivité, et déterminera combien de projets seront retenus jusqu'à un maximum de 300 MW.

Le résultat de l'appel d'offres sera communiqué au cours du premier trimestre de 2027.

Une fois les contrats signés, les promoteurs auront la responsabilité d'obtenir les autorisations et permis requis. Les livraisons d'électricité doivent commencer au plus tard le 1er décembre 2029.



Hydro-Québec travaille avec la société Raymond Chabot Grant Thornton afin d'assurer la transparence du processus d'appel d'offres et d'attribution des contrats d'achat d'électricité.

Liste des soumissions

SOURCE Hydro-Québec

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