Hydro-Québec lance un nouvel appel d'offres d'énergie éolienne axé sur le contenu québécois et l'acceptabilité sociale

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Afin de répondre à la croissance soutenue de la demande en électricité, Hydro-Québec annonce le lancement d'un nouvel appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne. Cet appel d'offres repose sur des critères renforcés visant à maximiser les retombées économiques au Québec et à assurer une intégration harmonieuse des projets dans les milieux d'accueil. En fonction de la compétitivité des projets soumis et de leur acceptabilité sociale, l'appel d'offres pourrait être de l'ordre de 5 à 10 TWh, soit l'équivalent 1 500 à 3 000 MW installés.

Ainsi, Hydro-Québec accordera une importance accrue au contenu québécois, en valorisant notamment les retombées économiques locales, les investissements réalisés au Québec et la mobilisation de l'expertise de l'industrie éolienne québécoise.

L'acceptabilité sociale demeure un critère central et se traduit, dans cet appel d'offres, par des exigences bonifiées visant à favoriser une meilleure intégration des projets dans les milieux concernés, notamment par les éléments suivants :

Hydro-Québec privilégiera les projets développés en partenariat avec les collectivités d'accueil et les Premières Nations, afin de favoriser une participation active des communautés et des retombées locales durables;

Les projets devront bénéficier de l'appui clair des municipalités concernées et devront démontrer une intégration respectueuse dans leur milieu;

Une consultation auprès de la population doit être menée en amont du dépôt des projets, et les promoteurs doivent démontrer comment les préoccupations exprimées ont été prises en compte;

En plus des ententes négociées avec les propriétaires, les promoteurs devront verser une contribution financière annuelle aux collectivités qui administrent le territoire.

Protection du milieu agricole : une nouvelle entente avec l'UPA

Hydro-Québec et l'Union des producteurs agricoles (UPA) ont conclu une entente de principe pour mieux encadrer le développement éolien et renforcer la protection du milieu agricole et forestier au Québec, dans un contexte où la préservation des terres agricoles demeure une priorité et où les préoccupations du milieu agricole doivent être prises en compte.

Cette entente prévoit notamment la mise à jour du Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier, incluant les érablières, ainsi qu'un ajustement à la grille d'évaluation des soumissions du prochain appel d'offres afin de favoriser des implantations limitant l'utilisation des sols de plus grande qualité. Hydro-Québec y confirme aussi un appui au fonds de l'UPA afin de favoriser la pérennité du milieu agricole.

Le présent appel d'offres se déroulera en trois rondes afin d'offrir davantage de marge de manœuvre aux promoteurs et aux milieux locaux pour consulter la population et proposer des projets développés en fonction des réalités locales. Les projets retenus viseront une mise en service entre 2031 et 2038. Pour la première ronde, les projets proposés devront s'inscrire à l'intérieur des zones techniques permettant le raccordement de projets éoliens entre 2031 et 2035, tel que présenté dans la carte ici. Seuls les projets appuyés par une résolution des municipalités concernées pourront être réalisés.

Les soumissions proposées dans le cadre de cet appel d'offres devront permettre de répondre aux besoins d'approvisionnement à long terme au meilleur coût, tout en favorisant les retombées socioéconomiques dans les milieux d'accueil et en minimisant les impacts sur le territoire agricole.

La date limite de dépôt des soumissions pour les projets de la première ronde est le 26 février 2027.

Une phase de consultation publique en amont du processus

Hydro-Québec a mené une consultation publique préalable pour nourrir la préparation de l'appel d'offres. Cette démarche a permis de recueillir de nombreux commentaires et suggestions, qui ont contribué à bonifier les modalités, notamment en matière de contenu québécois, d'acceptabilité sociale et de clarté des exigences applicables aux promoteurs.

SOURCE Hydro-Québec

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