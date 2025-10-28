MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec lance l'Alliance des bâtiments exemplaires, à laquelle les propriétaires de 25 bâtiments situés à Montréal et à Québec se joignent dès aujourd'hui.

Pour atteindre l'objectif ambitieux d'économiser 21 TWh d'ici 2035, les entreprises devront jouer un rôle majeur. Par cette initiative, Hydro-Québec et les propriétaires des bâtiments participants souhaitent mobiliser l'ensemble de la clientèle d'affaires afin qu'elle consomme mieux l'énergie.

De plus, l'Alliance donnera de la visibilité aux comportements exemplaires afin que tous et toutes prennent conscience des efforts à déployer pour réduire la consommation d'électricité, notamment en ce qui concerne le chauffage, la climatisation et l'éclairage.

Ainsi, les signataires de l'Alliance s'engagent à adopter les meilleures pratiques en matière de consommation responsable de l'électricité. Concrètement, les propriétaires participants :

éteindront les lumières des bâtiments lorsqu'ils ne seront pas occupés ;

abaisseront le chauffage de un à deux degrés en hiver ;

ajusteront la climatisation de un à deux degrés en été ;

s'engagent à accélérer l'adoption d'équipements performants en participant aux programmes offerts par Hydro-Québec.

D'autres bâtiments s'ajouteront à l'Alliance au cours des prochaines années. Nous prévoyons qu'ils seront 150 dès l'an prochain et nous visons plus de 500 d'ici 2028.

Pour visionner des images du lancement de l'Alliance des bâtiments exemplaires : lien

Citation

« L'électricité renouvelable est une ressource précieuse pour le Québec. Pour atteindre nos cibles ambitieuses en efficacité énergétique, il est essentiel de mobiliser tous les types de consommateurs d'électricité, des résidences aux industries, en passant par les tours à bureaux et les bâtiments commerciaux. Avec l'Alliance des bâtiments exemplaires, nous réunissons des partenaires engagés qui montrent la voie vers une consommation responsable et innovante de l'électricité en posant des gestes visibles. Je tiens à féliciter nos 25 premiers membres pour leur engagement et leur leadership. Je suis convaincue qu'ils inspireront d'autres propriétaires de bâtiment à se joindre à ce mouvement collectif. »

-- Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

« Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de l'Alliance des bâtiments exemplaires d'Hydro-Québec. Cette démarche confirme notre engagement collectif envers la stratégie énergétique du Québec, dans la conviction que chaque geste compte et que le progrès se construit ensemble. »

-- Sylvain Mathieu, Groupe Petra, propriétaire du 1000 De La Gauchetière

« La Ville de Québec est fière de faire partie de l'Alliance des bâtiments exemplaires et de contribuer activement à la transition énergétique. Grâce à la revalorisation de la chaleur excédentaire du Centre de glaces Intact Assurance, 128 logements sociaux et un centre de la petite enfance de 148 places bénéficient désormais d'un chauffage durable et décarboné. Ce projet illustre notre volonté de bâtir une ville plus résiliente, où l'ingéniosité environnementale sert directement la qualité de vie des citoyens. »

-- Carl Desharnais, directeur général adjoint - infrastructures durables, Ville de Québec

Liste des édifices et organisations membres de l'Alliance :

Montréal

Le 1000 De La Gauchetière (Groupe Petra)

Le 2001 av. McGill College (Groupe Mach)

L'École de technologie supérieure

L'Université McGill

La Banque Nationale

La Place des Arts

Place Ville Marie (La Caisse)

L'Université Concordia

L'Université de Montréal

La Ville de Montréal

L'Édifice Jacques-Parizeau (La Caisse)

La Société québécoise des infrastructures

Québec

Le 200 Sainte-Foy (Groupe Mach)

Le 900 d'Youville (Groupe Mach)

Beneva

Le Capitole Hôtel

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le Complexe Jules-Dallaire (Groupe Mach)

Les Galeries de la Capitale

Laurier Québec (La Caisse)

Le Musée de la civilisation

Le Musée national des beaux-arts du Québec

Place Ste-Foy (La Caisse)

L'Université Laval

La Ville de Québec

