un service de recharge tout compris qui consiste en une prise en charge complète de toutes les étapes nécessaires à un virage électrique réussi - sélection et installation de l'infrastructure de recharge, exploitation et maintenance de celle-ci, et gestion intelligente de l'énergie ;

une plateforme intelligente de gestion de la recharge constituée d'une application infonuagique qui assure une recharge optimale des véhicules électriques et s'intègre aux activités existantes des exploitants de parcs de véhicules. Compatible avec tout type de véhicule, de borne ou de logiciel en place, elle optimise les coûts d'énergie.

« Nous sommes heureux d'agir comme un allié pour les transporteurs afin d'accélérer et de faciliter leur transition énergétique. Nos solutions innovantes permettent d'assurer une recharge fiable de leurs véhicules tout en réduisant leurs coûts d'énergie et en minimisant l'impact de cette demande en électricité sur le réseau d'Hydro-Québec », explique Jeff Desruisseaux, pdg en résidence à InnovHQ.

Cette offre de services est lancée à la suite du succès d'un projet pilote mené dans les derniers mois avec Autobus Groupe Séguin, lequel a permis à cette entreprise d'intégrer des autobus scolaires électriques à son parc de manière optimale, tout en bénéficiant de la technologie et de l'accompagnement nécessaires.

Ces solutions répondent aux besoins de nombreux types de parcs de véhicules, notamment pour le transport urbain, le transport scolaire, la livraison de colis, les services publics, le transport de marchandises et les services municipaux.

L'équipe experte en solutions de recharge d'Hydro-Québec souhaite collaborer avec le plus grand nombre possible d'acteurs de l'écosystème du transport routier électrique, et des annonces subséquentes seront faites dans les prochains mois à ce sujet.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelable, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie. Pour en savoir plus : hydroquebec.com

À propos d'InnovHQ

InnovHQ est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de stimuler l'innovation et de développer des occasions d'affaires afin d'accélérer la transition énergétique. Les percées d'Hydro-Québec en recherche-développement ont conduit à la création de plusieurs filiales qui contribuent activement à soutenir la transition énergétique en développant des produits et des services à valeur ajoutée pour ses différentes clientèles.

