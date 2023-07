MONTRÉAL, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Près de 800 travailleuses et travailleurs sont aujourd'hui à pied d'œuvre afin de rétablir le service aux clientes et clients toujours privés d'électricité. Des équipes sont en déplacement entre les régions pour accélérer le rétablissement.

Au plus fort de l'événement jeudi soir, on comptait 392 000 clientes et clients touchés. Environ 85 % des clients devraient être rétablis d'ici la fin de la journée.

À 15 h aujourd'hui, il reste environ 70 000 ménages en panne, principalement dans les régions suivantes :

Montérégie : environ 27 000 clients et clientes

Lanaudière : environ 23 000 clients et clientes

Montréal : environ 13 000 clients et clientes

Malheureusement, environ 50 000 clients pourraient être encore privés de courant en fin de journée. Il s'agit de cas plus lourds, qui demandent davantage de travaux en raison de la tempête qui a provoqué des bris importants comme des camions renversés et des arbres déracinés. Les travaux se poursuivront au cours de la fin de semaine.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes . Veuillez noter que, en raison de l'ampleur de l'événement, il n'est malheureusement pas possible de donner de délai de rétablissement pour chaque lieu comme la carte le fait à l'habitude. Nous incitons nos clients et clientes à prévoir des solutions de rechange en cas de dépassement des délais indiqués sur la carte.

Important message de sécurité

Il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol ou d'objets qui seraient en contact avec notre réseau. Nous invitons les gens à appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

De plus, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

