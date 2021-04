MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et Air Inuit se sont entendues sur un nouveau contrat pour l'entretien et l'exploitation du parc aérien d'Hydro-Québec. D'une valeur annuelle d'environ 28 millions de dollars, ce contrat sera en vigueur jusqu'en 2032.

Hydro-Québec utilise trois appareils pour le transport de ses employés à destination du Saguenay, de l'Abitibi, de la Côte-Nord et de la Baie-James. Il s'agit de deux appareils Dash 8 Q400 et d'un Dash 8 300.

« Pour Air Inuit, ce contrat est une bonne nouvelle, indique Noah Tayara, président du conseil d'administration de l'entreprise aérienne. En cette période de pandémie, un contrat à long terme avec un partenaire comme Hydro-Québec offre à la fois une certaine stabilité à notre entreprise et la garantie que nos relations d'affaires avec un client majeur vont durer pendant au moins la prochaine décennie. Ce contrat a été rendu possible notamment par la performance exceptionnelle de nos employés. Nous tenons à les en remercier. »

« Au nom des employés d'Air Inuit affectés à l'exploitation aérienne d'Hydro-Québec et de toute l'équipe d'Air Inuit, nous remercions Hydro-Québec pour sa confiance et sa reconnaissance de notre relation à long terme et nous sommes fortement motivés à poursuivre cette opération de haut calibre pour de nombreuses années à venir », a déclaré Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit.

« Pour Hydro-Québec, cette entente est une doublement bonne nouvelle, affirme Éric Filion, vice-président exécutif - Distribution, approvisionnement et services partagés à Hydro-Québec. Premièrement, nous resserrons nos liens avec une entreprise de qualité. Deuxièmement, nous nous offrons la stabilité d'une entente à long terme, assurant ainsi la performance et la sécurité de nos opérations aériennes. D'autant plus que celles-ci sont névralgiques pour Hydro-Québec. »

Des emplois consolidés

Avec cette entente, Air Inuit consolide 78 emplois d'agents de bord, de pilotes et de spécialistes de l'entretien et de l'exploitation. Hydro-Québec utilise les installations d'Air Inuit à l'aéroport Montréal-Trudeau pour les départs et les arrivées des vols à destination de ses principaux lieux de travail en région éloignée.

À propos d'Air Inuit

Fondée par les Inuits en 1978 et propriété de la Société Makivik, Air Inuit a été créée pour assurer les liaisons aériennes entre les quatorze villages côtiers du Nunavik et le sud du Québec, favoriser les échanges commerciaux et préserver la culture inuite. Elle est devenue un important acteur du transport aérien au Québec. L'entreprise, l'un des plus importants moteurs économiques du Nunavik, s'est aussi engagée à contribuer au développement de ce vaste territoire et à l'épanouissement de sa population par son appui à divers organismes communautaires, événements culturels et programmes éducatifs et sportifs, ainsi que la mise sur pied de programmes d'accès à l'emploi destinés aux Inuits du Nunavik.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique.

