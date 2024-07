SAINT-LAURENT, QC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Air Inuit a annoncé la mise en service aujourd'hui du premier des trois Boeing 737-800 de nouvelle génération acquis en 2023. Le vol inaugural vers l'aéroport de Kuujjuaq d'aujourd'hui aura permis la livraison de fournitures essentielles aux communautés du Nunavik.

Le vol inaugural du Boeing 737-800NG d’Air Inuit lors de son arrivée à Kuujjuaq, le 16 juillet 2024 (Groupe CNW/Air Inuit)

Ce B737-800 a été équipé pour un usage exclusif en tant qu'aéronef cargo disposant d'une porte-cargo au niveau du pont principal. Il assurera principalement des liaisons entre Montréal et les aéroports-pivots d'Air Inuit à Kuujjuaq et La Grande. Le nouvel aéronef du parc aérien a une capacité de 23 000 kilogrammes.

Dans le cadre de son programme de modernisation de son parc aérien, Air Inuit va progressivement retirer du service ses B737-200, qui seront remplacés par trois B737-800NG qui amélioreront l'expérience des passagers et permettront une livraison fiable de fret tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de près de 40 %.

« En dotant ces appareils de caractéristiques personnalisées en fonction des exigences spéciales et du savoir-faire d'Air Inuit, nous assurons la pérennité de notre parc aérien, ce qui nous aidera à continuer de concrétiser notre mission en tant que service essentiel », explique Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit.

« Air Inuit représente une infrastructure essentielle pour la population du Nunavik, et nous avons aujourd'hui un exemple particulièrement probant de nos efforts d'amélioration continue de la qualité de nos services pour mieux répondre aux besoins de la clientèle tout en agissant en tant qu'entreprise responsable sur le plan des préoccupations environnementales », affirme Noah Tayara, président exécutif d'Air Inuit.

Les deux autres aéronefs B737-800NG seront exploités selon le concept innovateur Combi qui permet d'offrir lors d'un même vol du confort et un service sécuritaire aux passagers ainsi qu'un transport de marchandises fiable. Air Inuit a été pionnière dans la mise en œuvre de ce concept. Les deux aéronefs entreront en service en 2025.

« Voir dans le ciel ce premier des trois appareils Boeing 737-800 de nouvelle génération est un moment de fierté pour les Inuits du Nunavik. C'est une occasion qui nous rappelle une fois de plus notre objectif de toujours, qui est de chercher constamment des façons de nous améliorer tout en prenant des mesures pour réduire notre empreinte écologique », explique Pita Aatami, président de la société Makivvik.

Air Inuit, filiale à cent pour cent de la société Makivvik, a été fondée par les Inuits du Nunavik en 1978 pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers du Nunavik et le sud du détroit d'Hudson, pour favoriser les échanges commerciaux et pour préserver la culture inuite. L'entreprise, qui compte plus de 1 175 employés et qui dispose d'un parc aérien de 36 aéronefs, s'est engagée à contribuer au développement de ce vaste territoire et à l'épanouissement de sa population par son appui à divers organismes communautaires, événements culturels, programmes éducatifs et sportifs, ainsi que par la mise sur pied de programmes d'accès à l'emploi destinés aux personnes d'origine inuite.

