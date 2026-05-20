MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 600 000 000 $CA de billets, série 0092, échéant le 1er septembre 2033, en vertu de son Programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets porteront intérêt à un taux de 3,60 %, payable semestriellement, et seront offerts sur le marché à un prix de 98,285 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 1er mars 2026. Le rendement est de 3,872 %. Les billets seront émis et livrés en date de la clôture prévue le 22 mai 2026.

Le groupe de preneurs fermes est composé de : Financière Banque Nationale Inc. à titre de chef de file, BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc. à titre de co-chefs de file, Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto Dominion, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. et Valeurs Mobilières Desjardins Inc. à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la troisième réouverture des billets, série 0092, émis initialement le 15 janvier 2026 et la valeur nominale globale des billets de cette série s'élève maintenant à 2 700 000 000 $CA.

SOURCE Hydro-Québec

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