Déclaration d'Hydro-Québec sur les suites des négociations sur le développement énergétique au Labrador

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Hydro-Québec reçoit positivement la nomination d'une équipe de négociation et le souhait du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de reprendre les discussions.

Hydro-Québec croit qu'il est possible d'en arriver à une entente finale qui permettra de la création de valeur durable.

Cela dit, toute entente finale devra reposer sur des conditions équilibrées et être avantageuse pour les clients d'Hydro-Québec. En ce sens, il n'y aura pas d'entente à des conditions inférieures à celles initialement convenues.

SOURCE Hydro-Québec

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