MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 750 000 000 $CAN de billets, série 0092, échéant le 1 septembre 2033, en vertu de son Programme canadien de billets à moyen terme.

Les billets porteront intérêt à un taux de 3,60%, payable semestriellement, et seront offerts sur le marché à un prix de 99,786 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 1er mars 2026. Le rendement est de 3,632%.

Le groupe de preneurs fermes est composé de: Scotia Capitaux Inc., chef de file, BMO Nesbitt Burns Inc. et Financière Banque Nationale Inc., co-chefs de file, et, Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto Dominion, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières Desjardins Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., à titre d'autres gérants.

Il s'agit d'une nouvelle émission désignée comme étant la série 0092.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Paule Veilleux-Turcotte, Attachée de presse, (514) 289-5005, [email protected]