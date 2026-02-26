MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec a dévoilé aujourd'hui le rapport annuel 2025, témoignant d'une performance financière solide. En effet, le bénéfice net a atteint 2,9 G$, en hausse de 9 % par rapport à 2024, alors que les investissements au Québec totalisent 7,8 G$. Hydro-Québec a généré une contribution de 26,1 G$ au PIB du Québec, démontrant son rôle clé dans l'économie.

Dans un contexte de faible hydraulicité qui perdure depuis 2023, Hydro-Québec a mis en œuvre une stratégie de commercialisation efficace sur les marchés externes, conjuguée à une gestion rigoureuse des stocks énergétiques, en particulier ceux des 28 grands réservoirs, véritables batteries naturelles. Cela lui a permis de maintenir une capacité de stockage unique et d'assurer une livraison fiable de l'électricité, tout en réalisant des résultats financiers robustes.

Le Plan d'action 2035 : des résultats probants

En 2025, le nombre de pannes a diminué de 6 %. Cette amélioration découle notamment d'une approche par zones ciblées qui permet de concentrer les actions là où elles ont le plus d'impact sur la fiabilité du réseau, appuyée par l'intégration accrue de technologies innovantes pour accélérer les interventions. Ainsi, plus de 9 000 interventions ont été effectuées dans 1 800 zones ciblées, au bénéfice de plus d'un million de clients et clientes.

Pour atteindre l'objectif ambitieux d'économiser 21 TWh d'ici 2035, Hydro-Québec a déployé une stratégie d'efficacité d'énergétique sans précédent, s'échelonnant sur 10 ans et totalisant 10 G$ d'investissements. Cette stratégie vise à générer, au cours de la prochaine décennie, des économies équivalentes à la consommation d'énergie d'une maison sur quatre. En 2025, plus de 1 G$ ont déjà été concrétisés, plaçant Hydro-Québec en avance sur ses cibles.

En ce qui a trait à l'augmentation de la capacité de production, Hydro-Québec a poursuivi la mise en œuvre de la Stratégie de développement éolien en 2025 avec la conclusion de deux ententes de partenariat totalisant un potentiel de 7 500 MW, ainsi que les travaux majeurs dans une dizaine de centrales hydroélectriques afin d'en accroître la capacité de 2 400 MW, dépassant l'objectif initial de 2 000 MW.

La réconciliation économique et le renforcement des relations avec les communautés autochtones demeurent au cœur des priorités d'Hydro-Québec. Ainsi, les modalités de 15 nouvelles ententes avec les Premières Nations et les Inuit ont été convenues en 2025.

« En 2025, nous avons de nouveau fait preuve de rigueur et d'agilité pour composer avec une faible hydraulicité et assurer la fiabilité du service à notre clientèle, tout en livrant des résultats financiers qui bénéficieront à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Chaque jour, nos équipes sont pleinement mobilisées pour améliorer la qualité du service, accompagner notre clientèle dans l'adoption de mesures d'efficacité énergétique et développer notre capacité de production. Dans toutes les régions, ces initiatives soutiennent l'économie d'ici et contribuent à la création de richesse collective », souligne Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Autres faits saillants financiers de 2025

L'année 2025 a été marquée par des ventes d'électricité record au Québec, qui ont atteint 184,9 TWh.

La performance financière de 2025 a été réalisée dans un contexte caractérisé par des températures froides dans l'ensemble des marchés, surtout au premier trimestre. Les résultats financiers résultent également de la mise en œuvre rigoureuse de la stratégie de commercialisation, qui a permis à Hydro-Québec de tirer parti des conditions de marché grâce à des achats et des ventes aux moments les plus opportuns sur les marchés externes, de même que d'un gain lié à la cession du placement dans Innergex énergie renouvelable inc.

La contribution de la société d'État aux revenus du Québec s'est élevée à 4,4 G$, y compris un dividende de 2,2 G$ qui sera versé au gouvernement.

