Hydro-Québec

26 févr, 2026, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence de presse portant sur son rapport annuel 2025.

Les faits saillants l'année 2025 seront présentés par Claudine Bouchard, présidente-directrice générale et Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec.

La présentation sera suivie d'une période de questions.

Quoi

  • Présentation du rapport annuel 2025 d'Hydro-Québec

Qui

  • Claudine Bouchard, présidente-directrice générale 
  • Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Date

  • 26 février 2026

Heure

  • 11 h

  • Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
  • Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les documents sous embargo et le lien Teams pour participer.

Renseignements : Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], Tel.: 514 289-5005

