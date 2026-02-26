MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence de presse portant sur son rapport annuel 2025.

Les faits saillants l'année 2025 seront présentés par Claudine Bouchard, présidente-directrice générale et Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec.

La présentation sera suivie d'une période de questions.

Quoi

Présentation du rapport annuel 2025 d'Hydro-Québec

Qui

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale

Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Date

26 février 2026

Heure

11 h

Où

Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)

Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les documents sous embargo et le lien Teams pour participer.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], Tel.: 514 289-5005