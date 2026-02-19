MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec propose à la Régie de l'énergie l'instauration d'un nouveau tarif pour les grands centres de données et la révision du tarif pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Ces nouveautés visent à faire en sorte que ces secteurs d'activité assument les coûts liés à leur forte demande d'électricité tout en profitant d'un prix comparable à ceux payés ailleurs en Amérique du Nord.

Cette démarche est soutenue par le gouvernement du Québec, qui a adopté à cet effet des décrets de préoccupations économiques, sociales et environnementales.

Ainsi, Hydro-Québec assure une gestion responsable de la croissance de ses actifs, en limitant l'impact sur ses autres clientèles. Les données compilées par Bloomberg montrent la nécessité de prendre la situation en main : dans les juridictions américaines où il y a une forte croissance du secteur des centres de données, les factures de l'ensemble de la clientèle ont jusqu'à doublé au cours des cinq dernières années.

Le Québec récoltera ainsi la juste valeur de ses ressources énergétiques dans un contexte où nous anticipons que la consommation des centres de données sera multipliée par sept d'ici 2035 pour atteindre plus de 1 000 MW.

Un nouveau tarif pour les centres de données de plus de 5 MW

Tous les nouveaux clients du secteur seront automatiquement assujettis au tarif proposé pour les grands centres de données, qui correspond à un prix unitaire moyen de 13 ¢/kWh, soit environ le double du prix actuellement payé par les clients au tarif de grande puissance. Son application est prévue au second semestre de 2026, sous réserve de l'approbation de la Régie de l'énergie.

L'ensemble des projets de plus de 5 MW demeurent soumis au processus de sélection en vigueur afin de faire de notre énergie l'usage le plus porteur.

Pour les clients actuels, un tarif transitoire sur cinq ans est également proposé pour les centres de données déjà raccordés au réseau, permettant une montée progressive vers le nouveau tarif. Cette transition vise à offrir de la prévisibilité aux clients.

Ajustement du tarif pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs

En parallèle, Hydro-Québec propose une révision du tarif pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs afin qu'il reflète davantage le caractère énergivore de cette activité et ses retombées économiques limitées. Le tarif révisé viserait un prix unitaire moyen de 19,5 ¢/kWh, et son entrée en vigueur est prévue au second semestre de 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire.

Un tarif transitoire serait offert pendant trois ans aux clients actuellement assujettis au tarif pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs afin de faciliter l'adaptation graduelle à cette nouvelle structure tarifaire.

Centres de données en activité au Québec La consommation de pointe des centres de données assujettis au nouveau tarif atteint près de 190 MW sur les 200 MW consommés par ce secteur. Pour l'ensemble du secteur, la consommation de pointe pourrait atteindre près de 1 000 MW en 2035.

Chaînes de bloc La consommation d'environ 115 MW est entièrement assujettie au nouveau tarif. Aucune croissance de la consommation n'est prévue à l'horizon 2035.



« Ces évolutions tarifaires visent à faire reconnaitre la contribution de notre électricité renouvelable et favoriser une consommation responsable, en tenant compte du prix payé ailleurs en Amérique du Nord. Ainsi, la croissance de ces secteurs d'activité se fera dans le respect des intérêts de tous les Québécois tout en récoltant la pleine valeur de notre richesse collective. »

- Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

