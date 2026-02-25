Nouvelles fournies parHydro-Québec
25 févr, 2026, 15:24 ET
MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence de presse portant sur son rapport annuel 2025.
Les faits saillants l'année 2025 seront présentés par Claudine Bouchard, présidente-directrice générale et Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec.
La présentation sera suivie d'une période de questions.
Quoi
- Présentation du rapport annuel 2025 d'Hydro-Québec
Qui
- Claudine Bouchard, présidente-directrice générale
- Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière
Date
- 26 février 2026
Heure
- 11 h
Où
- Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
- Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les documents sous embargo et le lien Teams pour participer.
