Hydro-Québec devient membre du Conseil canadien pour le commerce autochtone

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec a l'ambition d'être reconnue parmi les meilleures de son secteur d'activité pour ses relations avec les autochtones et veut adopter les meilleures pratiques. Sa récente entrée au Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) et son engagement dans le programme Relations progressistes avec les autochtones (Progressive Aboriginal Relations ou PAR) témoignent de cette volonté d'entreprise.

« Notre engagement confirme l'importance que nous accordons au renforcement de nos liens avec les différentes communautés autochtones. Nous continuerons à créer avec les communautés et nations autochtones des partenariats durables et mutuellement avantageux, basés sur le respect des valeurs et de la culture de tous. C'est en travaillant en étroite collaboration avec les nations autochtones que nous avons graduellement amélioré nos méthodes à ce chapitre, ce qui a contribué à la réalisation de projets dont nous sommes fiers aujourd'hui », a affirmé Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

En s'inscrivant au programme de certification PAR, Hydro-Québec s'engage à effectuer une réflexion approfondie sur ses façons de faire afin d'être :

un milieu de travail ouvert et réceptif à l'égard des employés autochtones ;

un excellent partenaire d'affaires pour les entreprises autochtones ;

un fournisseur de service d'électricité à la hauteur des attentes de sa clientèle autochtone ;

une entreprise soucieuse de l'harmonisation de ses installations et activités avec le milieu autochtone.

Information sur le Conseil canadien pour le commerce autochtone

Le CCCA place les entreprises autochtones au cœur du développement de leurs communautés. Il milite en faveur de relations progressistes et favorise le développement économique fondé sur le respect mutuel et la prospérité de tous. Au nombre des outils de développement que propose le CCCA, notons la certification des entreprises et sociétés autochtones au titre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) ainsi que le programme Tools and Financing for Aboriginal Business (TFAB), qui offre aux entrepreneurs autochtones des outils, de la formation et des occasions de réseautage afin de les aider à élargir leurs activités.

