Hydro-Québec corrige des informations véhiculées dans le Journal de Montréal concernant l'éolien

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - À la suite de la publication d'un article du Journal de Montréal concernant une usine qui produit des pales d'éolienne à Gaspé, Hydro-Québec tient à rectifier les faits.

Les faits :

Au cours des dernières années, GE Vernova n'a pas soumissionné pour les projets éoliens au Québec.

L'entreprise n'offre actuellement aucun produit répondant aux spécifications du marché québécois, ni pour nos récents appels d'offres, ni pour les projets éoliens Apuiat et Des Neiges.

Cela dit, il est possible qu'à terme, l'usine de Gaspé puisse produire des pales adaptées à aux besoins du marché québécois, par exemple en tenant compte des conditions de givre - l'usine l'a d'ailleurs déjà fait.

Depuis plus d'un an, nous échangeons avec GE Vernova afin d'explorer des pistes de collaboration, et tout indique qu'ils pourraient soumissionner pour nos prochains projets éoliens.

Grâce à la prévisibilité offerte par notre Stratégie éolienne, l'écosystème québécois pourra se positionner avantageusement lors des prochains appels d'offres, et les occasions seront nombreuses.

SOURCE Hydro-Québec

Pour information : Hydro-Québec, Relations avec les médias, 514-289-5005, [email protected]