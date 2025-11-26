L'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) fait fausse route concernant l'énergie éolienne au Québec

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Un récent rapport de l'IRIS remet en question l'ampleur des retombées économiques de l'éolien au Québec, tout en accusant la filière d'être aux prises avec un « déficit démocratique ». Cette étude ne tient pas compte du nouveau modèle de développement éolien qu'Hydro-Québec a mis en place depuis plus d'un un an et ne peut servir de référence pour évaluer l'impact et les retombées du développement éolien au Québec.

En effet, avec sa Stratégie éolienne, Hydro-Québec joue maintenant le rôle de maître d'œuvre du développement de la filière éolienne. Elle joue ainsi un rôle structurant pour mieux planifier, coordonner le développement éolien et favoriser l'acceptabilité, avec une approche de partenariat et en privilégiant la consultation avec les milieux d'accueil. Malheureusement, les auteurs de l'étude ont choisi de baser leur analyse sur l'ancien modèle de développement éolien au Québec et non sur la stratégie actuelle d'Hydro-Québec.

Par ailleurs, l'analyse considère des projets du début des années 2000. Depuis, le modèle utilisé lors des appels d'offres a évolué. Ainsi, les 14 nouveaux projets issus des appels d'offres 2021 et 2023 sont actuellement développés en partenariat égalitaire avec les communautés locales et permettront de générer des revenus considérables pour une période allant jusqu'à 30 ans.

SOURCE Hydro-Québec

Pour information : Relations avec les médias, Hydro-Québec, (514) 289-5005, 1 844 289 5005, [email protected]