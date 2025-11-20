Le projet de modernisation des systèmes de conduite du réseau d'Hydro-Québec respecte le budget autorisé

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - À la suite d'un article du Journal de Montréal concernant le projet de modernisation des systèmes de conduite du réseau d'Hydro-Québec, nous tenons à corriger et préciser certains éléments importants quant aux budgets autorisés et au contrôle des dépenses de ce projet.

À ce jour, le projet demeure dans le budget autorisé en 2019 : 397 M$ ont été engagés sur une enveloppe de 541 M$, auquel s'ajoute une contingence de ±15 %. Aucun dépassement réel n'a été constaté.

L'augmentation de 150 M$ mentionnée dans l'article est inexacte. Le journaliste additionne à tort des montants, malgré les précisions que nous lui avons apportées. Bien qu'il soit anticipé que les coûts du volet Transport seront plus élevés de 116 M$, les coûts des autres volets seront moins élevés. Ainsi, l'écart global anticipé pour la fin du projet est estimé à 75M$. Cette somme demeure à l'intérieur du budget autorisé.

L'écart et les délais observés pour la réalisation du projet s'expliquent essentiellement par l'adaptation du travail et des enjeux d'approvisionnement en équipements pendant la pandémie, ainsi que des efforts additionnels découlant de la complexité unique de ce projet.

Le projet de modernisation des systèmes de conduite du réseau représente un investissement essentiel afin d'assurer la pérennité des systèmes indispensables à la conduite de notre réseau de transport et de distribution d'électricité et de nos installations de production.

Un contrôle serré des dépenses

Consciente que les projets de cette nature nécessitent souvent plus d'heures de travail que prévu, Hydro-Québec a conclu une entente forfaitaire avec le fournisseur du système.

Finalement, Hydro-Québec a plusieurs mécanismes de vérification bien établis et des processus de contrôle rigoureux qui permettent d'assurer un encadrement serré de nos grands projets.

SOURCE Hydro-Québec

Information: Relations avec les médias, Hydro-Québec, (514) 289-5005, [email protected]