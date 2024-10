MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec annonce la mise en service d'un tout nouveau poste électrique dans le Sud-Ouest de Montréal, le poste des Irlandais, ainsi que la cession d'une partie de son terrain située au sud du poste à la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal. Ce geste permettra de concrétiser la création d'un lieu commémoratif rendant hommage aux 6 000 Irlandais et Irlandaises morts du typhus à Montréal en 1847. Cet espace donnera un nouveau visage à l'une des portes d'entrée de la ville, un embellissement dont toutes les personnes qui entreront à Montréal par le pont Victoria pourront bénéficier.

Le poste des Irlandais (Groupe CNW/Hydro-Québec)

Le poste des Irlandais permettra de répondre à la demande d'électricité de Griffintown et de l'ouest du centre-ville de Montréal, tout en contribuant à alimenter le Réseau électrique métropolitain (REM). Il servira à offrir un service d'électricité fiable à notre clientèle et appuiera la transition énergétique. À titre de référence, cette nouvelle infrastructure a la capacité d'alimenter environ 80 000 résidences en électricité. Nous réaliserons d'autres projets dans les années à venir aux quatre coins de l'île afin de moderniser nos lignes et postes électriques et de contribuer à décarboner la métropole.

Le poste des Irlandais est mis en service alors qu'Hydro-Québec s'est engagée à améliorer la qualité du service d'électricité, la priorité 1 de son Plan d'action 2035. L'entreprise prévoit des investissements de 45 à 50 milliards de dollars dans la pérennisation de ses infrastructures, ainsi que d'environ 100 milliards de dollars dans des projets visant à répondre à la demande croissante d'électricité.

La construction du poste a représenté un investissement de 215 M$ et a nécessité la participation quotidienne d'environ 150 travailleurs et travailleuses à la pointe des travaux. Merci aux nombreux travailleurs qui ont participé à ce chantier urbain.

Un site à la mémoire des Irlandais et Irlandaises morts du typhus à Montréal

En mai 2017, dans le cadre du projet, Hydro-Québec, la Ville de Montréal et la communauté des Irlandais de Montréal ont annoncé un partenariat novateur visant à concrétiser un projet de lieu à la mémoire des Irlandais et Irlandaises morts du typhus en 1847. Le quartier est imprégné de l'histoire des milliers de réfugiés et réfugiées irlandais fuyant la famine qui y ont été installés dans des hôpitaux temporaires. Environ 6 000 d'entre eux ont été emporté par le typhus, qui se propageait sur les navires.

Dans le contexte de ce partenariat, Hydro-Québec cède une partie de son terrain d'une superficie de 13 200 m2 (plus de 3 acres) à la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal, au sud du poste électrique. Par ce geste, nous sommes fiers de contribuer à la création d'un lieu commémoratif qui rendra hommage aux immigrants et immigrantes irlandais inhumés à proximité. Le projet sera également rendu possible par la déviation de la rue Bridge par la Ville de Montréal, ce qui permettra de mettre en valeur la Roche noire qui se trouve présentement entre les voies.

L'annonce de la mise en service du poste des Irlandais est l'occasion de présenter au public les premières esquisses et illustrations du lieu commémoratif qui verra le jour d'ici cinq ans, sous l'égide de la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal.

Citations :

« Le poste des Irlandais permettra d'offrir un service d'électricité fiable et de soutenir la transition énergétique de ce quartier en pleine expansion. De plus, par ses investissements de 215 M$, Hydro-Québec contribue de façon importante à soutenir la décarbonation. Nous pouvons être fiers d'avoir élaboré ce projet selon une approche collaborative avec la Ville et la collectivité. À terme, cela aura permis de saisir des occasions de réaliser un meilleur projet, qui est bien accueilli par le milieu et s'intègre harmonieusement à l'évolution urbaine du quartier », explique Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures d'Hydro-Québec.

« Ce lieu de rassemblement et de recueillement rappellera l'apport indéniable de la communauté irlandaise à l'essor de la ville de Montréal au tournant du XIXe siècle. Ce n'est pas seulement l'histoire des Irlandais et Irlandaises. C'est l'histoire de tous les peuples de Montréal; c'est l'histoire du Québec que nous soulignerons en construisant cet espace commémoratif », explique Fergus Keyes, directeur de la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal.

« L'histoire de la Roche noire et l'apport de la communauté irlandaise sont marquants pour Montréal. Aujourd'hui, un pas de plus est franchi vers l'aménagement d'un espace commémoratif et de rassemblement visant à honorer la mémoire des quelque 6 000 Irlandaises et Irlandais victimes du typhus en 1847, ainsi que l'élan de solidarité de la population montréalaise qui s'est manifesté à l'époque. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement de réunir, avec nos partenaires, les conditions gagnantes qui mèneront à la concrétisation de ce nouveau lieu commémoratif », a déclaré Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Hydro-Québec

Pour informations : Pascal Poinlane, Hydro-Québec, 514 289-5005, [email protected]