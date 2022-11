OTTAWA, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Hydro Ottawa a publié aujourd'hui son rapport intitulé Après la tempête (le rapport français sera disponible dans les prochains jours), qui porte sur sa réponse au dérécho de mai 2022.

Le rapport présente une évaluation de la réponse de l'entreprise à ce phénomène météorologique ainsi que les coûts engagés, les difficultés rencontrées, le plan de continuité des activités et les aspects à améliorer.

Hydro Ottawa publie son rapport intitulé Après la tempête (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

En prévision de l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des phénomènes météorologiques associés aux changements climatiques, Hydro Ottawa tire parti des leçons retenues lors du dérécho et concentre ses efforts à la fois sur le réseau et sur ses plans d'intervention d'urgence afin d'adapter en conséquence l'utilisation de ses ressources humaines, de ses processus et de ses technologies.

Dans l'ensemble, le mandat de base d'Hydro Ottawa demeure le même : offrir un approvisionnement sûr et fiable en électricité propre à quelque 353 000 habitations et entreprises qui comptent sur ce service chaque jour et assurer un avenir énergétique plus durable pour la collectivité.

Faits saillants

Le 21 mai 2022, des vents atteignant 190 km/h ont lourdement endommagé le réseau électrique d'Hydro Ottawa.

Contrairement aux tempêtes antérieures, le dérécho a causé des dommages et des pannes dans l'ensemble du territoire de service d'Hydro Ottawa.

Il y a eu au total 1 000 pannes sur le réseau (comparativement à 200 après les tornades de 2018) et plus de 1 500 interférences ou contacts connus ou signalés avec des arbres.

Au plus fort des répercussions de la tempête, 180 000 clients d'Hydro Ottawa - plus de la moitié de la clientèle - étaient privés de courant.

Selon les estimations, les dommages subis dans l'ensemble de la province se chiffrent à 720 millions de dollars, ce qui fait de cette tempête le sixième phénomène météorologique en importance au titre des coûts d'indemnisation dans l'histoire canadienne.

La tempête a entraîné des coûts estimatifs de 23,8 millions de dollars pour Hydro Ottawa.

Citation

« Nous savons que l'électricité joue un rôle essentiel pour notre économie ainsi que pour la santé et la sécurité du public. Comme les réseaux sont interconnectés, les compagnies d'électricité et les municipalités doivent concerter leurs efforts pour appliquer à grande échelle les solutions qui permettront d'assurer, voire de renforcer la résilience de notre collectivité, tout en offrant à nos clients un bon rapport coût-efficacité. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos parties prenantes et nos partenaires communautaires pour améliorer nos efforts collectifs d'intervention en situation d'urgence. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

