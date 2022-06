Hydro Ottawa publie son rapport annuel 2021

Au cours de l'assemblée générale annuelle d'Hydro Ottawa tenue aujourd'hui, Jim Durrell, C.M., IAS.A., président du conseil d'administration, et Bryce Conrad, président et chef de la direction, ont présenté au conseil municipal d'Ottawa les résultats de l'entreprise pour 2021 ainsi que son plan stratégique. Ils ont également fait le point sur les travaux colossaux réalisés dernièrement par l'entreprise pour rétablir le service d'électricité à la suite de la tempête (dérécho) du 21 mai 2022.

De manière générale, le mandat de base d'Hydro Ottawa demeure le même, c'est-à-dire fournir un approvisionnement en électricité sûr, fiable et renouvelable, à prix abordable, aux quelque 353 000 foyers et entreprises qui comptent sur ce service au quotidien, et assurer un avenir énergétique plus durable pour la collectivité.

Faits saillants

Le bénéfice net consolidé d'Hydro Ottawa en 2021 s'est chiffré à 47,3 M$.

Conformément à la politique sur les dividendes approuvée par le conseil municipal, Hydro Ottawa versera à la Ville d' Ottawa des dividendes de 23,7 M$ cette année. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux.

Au cœur de l' Orientation stratégique 2021-2025 d'Hydro Ottawa se trouve son engagement à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030, une première pour une entreprise de services publics appartenant à une municipalité au Canada.

Hydro Ottawa a franchi un jalon important en 2021 en obtenant la désignation « entreprise Électricité durable » accordée par Électricité Canada, ce qui en fait la douzième compagnie d'électricité au Canada et la troisième seulement en Ontario à obtenir cette distinction.

Hydro Ottawa a atteint un rendement de fiabilité de première classe parmi ses pairs de l'industrie ontarienne, et ce, en tirant parti de la technologie et de l'automatisation. En moyenne, ses clients ont été alimentés en électricité 99,987 % du temps en 2021.

Au cours de la deuxième année de pandémie de COVID-19, Hydro Ottawa a continué à soutenir ses clients. Elle a ainsi maintenu en place ses modalités de paiement souples, s'est adaptée aux besoins liés au télétravail et à l'école à la maison en limitant aux travaux essentiels les interruptions de service planifiées et a distribué plus de 1 M$ en aide d'urgence aux clients ayant de la difficulté à régler leurs factures d'électricité.

L'entreprise a atteint un taux de satisfaction globale de sa clientèle de 94 %, poursuivant sa récente lancée en matière de satisfaction élevée. Elle a aussi connu un taux d'adhésion à la facture en ligne de plus de 60 %, encore une fois cette année le plus élevé parmi les sociétés de distribution ontariennes et le deuxième taux le plus élevé au Canada.

Par l'entremise de Portage Énergie, sa filiale qui assure la production d'énergie renouvelable, l'entreprise a terminé en mai 2021 le second de deux projets de réfection de ses centrales hydroélectriques situées au Québec. Grâce à la remise en service de cette centrale, les installations de production de 128 MW de Portage Énergie - les plus grandes de toute entreprise d'électricité appartenant à une municipalité en Ontario - ont connu une année record en matière de production d'énergie verte.

Envari, la filiale qui offre des solutions énergétiques et des solutions adaptées aux services publics, a fait des avancées considérables dans deux projets cruciaux : remise à niveau du système de cogénération de 57,2 M$ à l'usine de collecte et de traitement des eaux usées d' Ottawa , qui s'échelonne sur quatre ans, et installation d'une infrastructure de recharge pour VE pour les tout premiers autobus électriques de la Ville d' Ottawa .

En partenariat avec Zibi Canada et Produits Kruger, Hydro Ottawa a terminé la construction et la mise en service du système énergétique de quartier zéro carbone, qui servira à chauffer et à climatiser la communauté Zibi située au centre-ville d' Ottawa et de Gatineau .

Hydro Ottawa a conclu une entente avec l'Administration de l'aéroport international d' Ottawa dans le but d'analyser des projets de réduction des GES et de soutenir l'engagement de l'aéroport à l'égard de la carboneutralité.

La campagne de collecte de fonds des employés d'Hydro Ottawa à des fins caritatives a permis de recueillir plus de 135 000 $ pour Centraide de l'est de l' Ontario . L'entreprise a également honoré sa promesse de verser 1 M$ en cinq ans pour soutenir le Centre de santé du sein Rose Ages de l'Hôpital d' Ottawa .

Citations

« Nos employés sont à leur meilleur lorsque notre collectivité a le plus besoin de nous. Qu'il s'agisse d'une conjoncture incertaine sur le plan de la santé publique ou d'un événement météo dévastateur, l'équipe Hydro Ottawa démontre encore et toujours qu'elle est capable de relever d'incroyables défis. Malgré des perturbations dans nos activités et la complexité croissante de notre secteur d'affaires, nous demeurons fermement résolus à répondre aux attentes élevées de nos clients relativement à un service d'électricité sécuritaire, fiable, abordable et innovant. »

- Jim Durrell, C.M., IAS.A., président du conseil d'administration

« Chaque jour, je réalise à quel point nous avons une équipe remarquable à Hydro Ottawa. Les compétences, le dévouement et les sacrifices extraordinaires dont nos employés ont fait preuve pour aider nos clients à se relever de la tempête du 21 mai est le plus récent chapitre d'une longue histoire au service de notre collectivité. Nous allons continuer à mettre ces talents et ce travail d'équipe au service de toutes nos parties prenantes tout au long de notre transition vers un avenir énergétique durable, prospère et intelligent. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

