Au cours de l'assemblée générale annuelle d'Hydro Ottawa tenue aujourd'hui, Jim Durrell, C.M., IAS.A, président du conseil d'administration, et Bryce Conrad, président et chef de la direction, ont présenté au Conseil municipal d'Ottawa, les résultats de l'entreprise pour 2020.

Globalement, le mandat de base d'Hydro Ottawa demeure le même, c'est-à-dire fournir un approvisionnement en électricité sûr, fiable et renouvelable à prix abordable aux quelque 346 000 ménages et entreprises qui comptent sur ce service chaque jour et assurer un avenir énergétique plus durable pour la collectivité.

Faits saillants

Le bénéfice net consolidé d'Hydro Ottawa en 2020 s'est chiffré à 34,1 millions de dollars.

Conformément à la politique sur les dividendes approuvée par le Conseil municipal, Hydro Ottawa a versé à la Ville d' Ottawa des dividendes de 20,8 millions de dollars en 2020. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux.

pour l'efficience opérationnelle (coût par client le plus bas). Hydro Ottawa a maintenu une très bonne fiabilité tout au long de 2020 en tirant parti de la technologie et de l'automatisation pour rétablir le courant rapidement en cas de panne et réduire le plus possible les répercussions pour les clients. En 2020, ses clients ont été alimentés en électricité 99,981 % du temps.

Hydro Ottawa a appuyé ses clients pendant la pandémie de COVID-19. Ainsi, elle leur a offert des modalités de paiement souples, a préconisé auprès des autorités provinciales l'établissement de tarifs spéciaux et de programmes d'aide et s'est adaptée aux besoins liés au télétravail et à l'école à la maison en limitant aux travaux essentiels les interruptions de courant planifiées.

L'entreprise a atteint un taux de satisfaction globale de sa clientèle de 96 %, le plus élevé des dix dernières années. Elle a aussi atteint un taux d'adhésion à la facturation en ligne de 54 %, le plus élevé parmi les SDL ontariennes, ce qui lui permet d'économiser 2,1 millions de dollars par an.

Par l'entremise de Portage Énergie, sa filiale qui assure la production d'énergie renouvelable, l'entreprise a mené à bien en février 2020 un des deux projets de remise à niveau de ses centrales hydroélectriques situées au Québec. La remise en service de la deuxième centrale a été retardée en raison de la pandémie, mais son exploitation a repris en mai 2021. Ces deux projets représentent la plus récente étape de l'accroissement du portefeuille d'énergie verte de l'entreprise, de l'ordre de 500 %, depuis 2012.

Envari, la filiale qui offre des solutions énergétiques et des services aux entreprises, a franchi en 2020 des jalons essentiels de la planification et de la conception dans le projet de remise à niveau du système de cogénération de 57,2 millions de dollars à l'usine de collecte et de traitement des eaux usées d' Ottawa , qui s'échelonne sur quatre ans. Elle a aussi mené des travaux préparatoires en vue d'une collaboration avec la Ville d' Ottawa récemment annoncée pour le déploiement d'autobus électriques. Soucieuse de répondre aux demandes du secteur énergétique de demain, Envari annoncera la modernisation de son image de marque et de sa stratégie pour peaufiner ses méthodes et mieux aider ses clients à prendre les décisions éclairées concernant leur infrastructure et leur gestion énergétique à long terme.

et Produits Kruger, Hydro Ottawa a amorcé la construction d'un système énergétique de quartier sans émissions qui sera utilisé pour le chauffage et la climatisation centralisée au bénéfice de tous les locataires et les résidents du quartier riverain Zibi. D'une superficie de 34 acres, ce quartier se trouve au centre-ville d' et de . L'installation en question devrait être mise en service en 2021. La campagne de collecte de fonds des employés à des fins caritatives a permis de recueillir plus de 130 000 $ pour Centraide de l'est de l' Ontario . Hydro Ottawa est également demeurée une entreprise citoyenne responsable et engagée en donnant des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé de première ligne et en parrainant des initiatives de lutte contre l'itinérance et la violence envers les femmes dans le cadre de son Programme d'investissement communautaire.

« Indéniablement, 2020 a été l'année la plus difficile de mémoire récente pour Hydro Ottawa et la collectivité qu'elle dessert. L'importance cruciale que nous accordons depuis toujours à la sécurité a grandement contribué à notre réponse à la pandémie. Notre entreprise est ancrée dans la collectivité. Notre priorité absolue demeure la même : être à l'écoute de nos employés et de nos clients. »

- Jim Durrell, C.M., IAS.A, président du conseil d'administration

« À Hydro Ottawa, du fait de notre nature, nous prévoyons les catastrophes et les éléments qui perturberont nos activités. Tout au long des épreuves que nous avons vécues en 2020, nos employés ont été à la hauteur et ont montré le meilleur de la nature et de la culture de l'entreprise ainsi que de son engagement envers la collectivité. Nous ne pourrions être plus fiers du professionnalisme, de la résilience, du dévouement et de la générosité dont ils ont fait preuve. Ils sont la raison même de notre succès. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

