Hydro Ottawa publie son rapport annuel 2018

Le mandat de base d'Hydro Ottawa consiste à continuer de garantir un approvisionnement en électricité sûr, fiable et durable à prix abordable aux quelque 335 000 ménages et entreprises qui comptent sur ses services chaque jour et à assurer un avenir énergétique plus durable pour sa collectivité.

Faits en bref

Le bénéfice net consolidé d'Hydro Ottawa en 2018 s'est chiffré à 42,1 millions de dollars.

Conformément à la politique sur les dividendes approuvée par le Conseil municipal, Hydro Ottawa a versé à la Ville d' Ottawa des dividendes de 22,3 millions. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux.

Hydro Ottawa s'est classée au deuxième rang parmi ses pairs en Ontario pour les charges d'exploitation par client les plus basses.

Malgré l'importante tempête de verglas survenue en avril, la violente tempête de vent en mai et les tornades en septembre, Hydro Ottawa est demeurée parmi les meilleures compagnies d'électricité en Ontario pour ce qui est de la fiabilité du service. En moyenne, ses clients ont été alimentés en électricité 99,74 % du temps en 2018. Si l'on exclut les phénomènes météorologiques majeurs, le pourcentage grimpe à 99,99 %.

En 2018, la nouvelle centrale aménagée dans le cadre du projet d'agrandissement aux chutes de la Chaudière, plus vaste projet d'immobilisations de toute l'histoire d'Hydro Ottawa, a terminé sa première année entière d'exploitation, faisant ainsi augmenter de 52 %, soit 13,3 millions de dollars, les revenus de l'entreprise tirés de la production d'énergie verte. Cette installation produit assez d'énergie renouvelable propre pour alimenter 20 000 habitations.

Hydro Ottawa a entrepris la remise en état de ses deux centrales hydroélectriques situées à Gatineau . Après l'achèvement de ces travaux en 2020, elle vendra à la province de l' Ontario , en vertu d'un contrat d'approvisionnement d'une durée de 40 ans, l'électricité produite par ces centrales, ce qui atténuera la pénurie prévue au centre-ville d' Ottawa .

À la fin de 2018, Hydro Ottawa a dissocié de ses activités de production les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle applique désormais dans ces champs d'activité une stratégie de croissance et de diversification sous la bannière d'Envari. Le plus grand projet en cours d'Envari porte sur la conversion de l'éclairage de rue à Ottawa. L'entreprise a mené à bien près des deux tiers de ce projet, grâce auquel la Ville réalise des économies plus élevées et plus hâtives que prévu.

Hydro Ottawa a continué de rehausser l'expérience client grâce à une amélioration générale de ses communications et à la mise au point de services novateurs. Fait digne de mention, elle est devenue la première compagnie d'électricité canadienne dont les clients peuvent avoir accès à l'information sur leur compte et à des conseils d'économie d'énergie en utilisant une enceinte intelligente à commande vocale.

La campagne de collecte de fonds à des fins caritatives menée en 2018 par les employés d'Hydro Ottawa a permis de recueillir plus de 372 000 $ pour venir en aide au Centre de santé du sein Rose Ages de L'Hôpital d'Ottawa et à Centraide Ottawa.

et à Centraide Ottawa. Hydro Ottawa est aussi demeurée une entreprise citoyenne responsable et engagée en aidant les clients à économiser l'énergie et en participant à plus de 400 activités communautaires.

Citations

« Ce qui ne change pas, c'est notre détermination à investir dans le réseau d'électricité et à l'exploiter efficacement, tout en protégeant le plus possible nos clients contre les hausses de coût. Encore en 2018, nous avons répondu aux attentes élevées de nos clients, qui souhaitent que nous réalisions toutes les économies possibles grâce à l'innovation, à l'amélioration de la productivité et aux mesures de contrôle des coûts. Ces efforts nous ont permis de nous classer au deuxième rang parmi nos pairs en Ontario pour les charges d'exploitation par client les plus basses. »

- Jim Durrell, IAS.A, président du conseil d'administration

« À la lumière de l'expérience acquise dans le cadre d'interventions que nous avons menées par suite de phénomènes météorologiques majeurs et de notre participation aux efforts de rétablissement après des catastrophes survenues dans d'autres régions du pays ainsi qu'aux États-Unis, nous avons adapté et mis en œuvre des mesures qui assurent la sécurité de nos employés, du public et de l'infrastructure de notre ville. Nous retenons de l'année 2018 trois points importants : nos employés font preuve d'un dévouement exemplaire, nos clients nous apportent un solide appui et nos investissements soutenus dans une infrastructure plus résiliente sont essentiels. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE HYDRO OTTAWA INC.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 335 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

www.hydroottawa.com

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Daniel Séguin, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, danseguin@hydroottawa.com

