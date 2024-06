OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. a publié aujourd'hui son rapport annuel 2023. Ce rapport montre que l'entreprise réussit à proposer aux clients des solutions énergétiques durables, à se préparer aux phénomènes météo extrêmes et à y faire face ainsi qu'à maintenir un approvisionnement en électricité sûr et fiable.

Hydro Ottawa 2023 Rapport Annuel (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Au cours de l'assemblée générale annuelle qui se tenait aujourd'hui, Bernie Ashe, président du conseil d'administration, et Bryce Conrad, président et chef de la direction, ont présenté au Conseil municipal les résultats de l'entreprise pour 2023. Ils ont également fait le point au sujet des partenariats en cours pour la réalisation de projets de production d'énergie propre à Ottawa même, des efforts soutenus déployés par la Société pour renforcer la résilience de son réseau face aux phénomènes météo extrêmes de plus en plus fréquents et des investissements prévus dans l'infrastructure du réseau de distribution au cours des prochaines années afin de soutenir la croissance de la ville et l'électrification accrue de l'économie.

Le mandat fondamental d'Hydro Ottawa demeure le même, c'est-à-dire fournir un approvisionnement en électricité sûr et fiable aux quelque 364 000 clients résidentiels et commerciaux qui comptent sur ce service au quotidien et assurer un avenir énergétique plus durable pour sa communauté.

Faits saillants

Le bénéfice net d'Hydro Ottawa en 2023 s'est chiffré à 24,1 M$.

Conformément à la politique sur les dividendes approuvée par le Conseil municipal, Hydro Ottawa versera cette année à la Ville d' Ottawa des dividendes de 20 M$. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux.

des dividendes de 20 M$. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux. Malgré les répercussions des phénomènes météo extrêmes, Hydro Ottawa a maintenu un niveau élevé de fiabilité de ses services et a atteint son deuxième meilleur résultat en matière de fréquence des pannes. En moyenne, ses clients ont été alimentés en électricité 99,92 pour cent du temps.

Dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer sa préparation aux situations d'urgence et ses interventions connexes, Hydro Ottawa a mis en place des alertes diffusées par courriel et message texte pour aviser les clients en cas de panne et mis en ligne une nouvelle carte Info-pannes dotée de fonctionnalités avancées.

Hydro Ottawa a annoncé la conclusion d'un partenariat avec L'Hôpital d' Ottawa pour la conception et la construction d'une centrale écoénergétique pour son nouveau campus Civic. La centrale permettra d'alimenter cette installation ultramoderne en électricité de façon durable et aidera à réduire son empreinte carbone.

a annoncé la conclusion d'un partenariat avec L'Hôpital d' pour la conception et la construction d'une centrale écoénergétique pour son nouveau campus Civic. La centrale permettra d'alimenter cette installation ultramoderne en électricité de façon durable et aidera à réduire son empreinte carbone. Portage Énergie, la filiale de la Société dans le champ d'activité de la production d'énergies renouvelables, a conclu un marché d'une durée de 20 ans portant sur des certificats d'énergie renouvelable de l'Energy Research and Development Authority de l'État de New York , par l'intermédiaire du programme Renewable Energy Standard de l'État.

, par l'intermédiaire du programme Renewable Energy Standard de l'État. Envari, la filiale de la Société dans le champ d'activité des services énergétiques et des services offerts aux entreprises, a continué de faire progresser ses partenariats phares à l'appui de la réduction des émissions de carbone. Ainsi, elle aide OC Transpo à faire la transition vers un parc d'autobus entièrement électrique et l'Administration de l'aéroport international d' Ottawa à réduire sa consommation d'énergie et son empreinte environnementale.

à réduire sa consommation d'énergie et son empreinte environnementale. Pour aider à faire de la région de la capitale nationale une zone intelligente et branchée, Hydro Ottawa a procédé au lancement officiel de Réseaux Hiboo. Cette nouvelle filiale du champ d'activité des services de télécommunications fournira des solutions de réseau à fibre optique aux entreprises et aux institutions d' Ottawa et de Gatineau .

et de . Au chapitre de la satisfaction globale de la clientèle, Hydro Ottawa a atteint un taux de 91 pour cent. Elle a maintenu le taux d'adhésion à la facturation électronique le plus élevé parmi les sociétés de distribution d'électricité de l' Ontario (65 pour cent des clients).

(65 pour cent des clients). Hydro Ottawa a poursuivi ses efforts pour devenir la première compagnie d'électricité canadienne appartenant à une municipalité à rendre ses activités carboneutres. Elle a fait l'acquisition de véhicules électriques (VE) supplémentaires pour ses équipes de terrain, installé des bornes de recharge pour VE à ses centres d'activités et lancé des processus d'évaluation environnementale et de consultation publique portant sur le poste de transformation municipal de Piperville, dont la conception et la construction font appel à des techniques à faibles émissions de carbone.

a poursuivi ses efforts pour devenir la première compagnie d'électricité canadienne appartenant à une municipalité à rendre ses activités carboneutres. Elle a fait l'acquisition de véhicules électriques (VE) supplémentaires pour ses équipes de terrain, installé des bornes de recharge pour VE à ses centres d'activités et lancé des processus d'évaluation environnementale et de consultation publique portant sur le poste de transformation municipal de Piperville, dont la conception et la construction font appel à des techniques à faibles émissions de carbone. Pendant la période de 84 jours au cours de laquelle une portion de son effectif était en grève, Hydro Ottawa a réussi à mettre en œuvre ses plans d'urgence afin de maintenir l'alimentation en électricité de sa clientèle et de mobiliser des ressources supplémentaires pour aider au rétablissement du courant en cas de panne.

La campagne de collecte de fonds menée par les employés d'Hydro Ottawa a permis de recueillir plus de 142 000 $ pour Centraide de l'Est de l' Ontario et 53 000 $ pour la Clinique de soins rapides du Royal Ottawa. En outre, par l'intermédiaire de son Programme d'engagement communautaire, l'entreprise a versé102 000 $ en dons et en commandites à des organismes locaux qui viennent en aide à des groupes vulnérables et s'efforcent de bâtir des communautés plus solides et plus saines.

Citations

« En 2023, Hydro Ottawa a montré une fois de plus qu'elle s'acquitte de sa mission en fournissant un approvisionnement en électricité sûr et fiable, quelles que soient les difficultés à surmonter. Malgré des phénomènes météo extrêmes, les fortes pressions économiques et la grève, l'entreprise est allée de l'avant et n'a jamais dérogé à son engagement à être là pour les ménages et les entreprises qui ont besoin d'elle. Je suis fier de la façon dont l'équipe est ressortie plus forte et se concentre sur les formidables possibilités qui nous attendent pour adopter des modes de consommation d'énergie plus durables. »

-Bernie Ashe, président du conseil d'administration

« De plus en plus, "triompher de l'adversité" et "s'adapter au changement" sont des mots d'ordre essentiels pour Hydro Ottawa. Tout en faisant constamment face à des enjeux en 2023, nous avons saisi les nouvelles possibilités qui s'offraient à nous afin d'accélérer la transition vers un avenir plus durable. À la lumière des leçons et des réalisations de 2023, nous nous efforçons plus que jamais d'être un partenaire de confiance et un fournisseur de solutions pour nos clients et notre communauté. »

-Bryce Conrad, président et chef de la direction

www.hydroottawa.com

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède quatre filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et du village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; Envari, entreprise de solutions énergétiques proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale; et Réseaux Hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa‑Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Personne-ressource pour les médias: Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., [email protected]