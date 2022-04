OTTAWA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. est heureuse d'annoncer la création de Réseaux Hiboo, le premier fournisseur de services Internet appartenant à une municipalité dans la région, qui offrira des services de réseau à fibres optiques à haute vitesse à plus de 6 000 moyennes et grandes entreprises dans les villes d'Ottawa et de Gatineau.

Réseaux Hiboo fournira des solutions de connectivité rapides, de grande capacité et hautement sécurisées reposant sur une technologie de pointe, tout en offrant les services de réseau à faible latence et à haute fiabilité dont le milieu des affaires a de plus en plus besoin pour soutenir sa croissance et sa réussite internationales.

Les services de réseau à fibre optique à haute vitesse seront initialement mis à la disposition des universités, des écoles et des hôpitaux de la région, ainsi que des grands clients commerciaux et industriels, avant d'être étendus à l'ensemble du monde des affaires. Réseaux Hiboo s'engage à desservir les clients commerciaux d'Ottawa et de Gatineau, permettant ainsi la création d'une "région de la capitale intelligente et connectée " du futur.

Pour plus d'informations sur Réseaux Hiboo, visitez le site www.reseauxhiboo.com .

En bref:

Détails du réseau : Notre réseau à fibres optiques à haute vitesse est construit sur une technologie de dernière génération avec une redondance à sécurité intégrée qui évolue pour permettre aux moyennes et grandes entreprises de la région d' Ottawa - Gatineau de répondre à leurs besoins de numérisation et de transformation.

: Réseaux Hiboo appartient à la Société de portefeuille Hydro Ottawa Inc. qui comprend l'importance de la fiabilité et du meilleur service à la clientèle. Elle s'est engagée à servir la communauté d'affaires de la région d' - en fournissant des services de télécommunications de haute qualité. Proximité de ses clients : Le réseau de fibres optiques de Réseaux Hibou est accessible et se trouve à proximité des principales entreprises et organisations de la région d' Ottawa - Gatineau .

Citation:

"Compte tenu de l'émergence des réseaux 5G, de l'infonuagique et des mégadonnées, nous souhaitons soutenir les efforts de la communauté d'Ottawa-Gatineau en matière de numérisation. Notre infrastructure et notre technologie de fibre très évoluées assureront non seulement une connectivité haute vitesse, fiable et sécurisée aux entreprises de la région, mais les aideront aussi à atteindre leur potentiel maximal, et ce, grâce à notre expérience en service à la clientèle hors pair. Le tout se traduira par une contribution considérable et significative à la collectivité. »

- Mark Fernandes, directeur des services informatiques et directeur général par intérim de Réseaux Hiboo

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation: Hydro Ottawa limitée, Portage Énergie, et Envari.

A propos de Réseaux Hiboo

Réseaux Hiboo est le premier et le seul fournisseur de services de réseau intelligent de la région d'Ottawa-Gatineau. Il offre des solutions de connectivité de haute qualité et de grande capacité aux entreprises et aux organisations qui jouent un rôle de catalyseur dans le leadership mondial de la région dans l'économie numérique de l'avenir. Ses solutions Ethernet et Internet spécialisées permettront la mise en œuvre d'initiatives de "villes intelligentes", et d'autres innovations de pointe dans la région. Réseaux Hiboo est la propriété de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

