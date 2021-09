Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'en mars 2022, fait suite aux résultats concernant la sensibilisation du public à la sécurité en matière d'électricité qui figurent sur la carte de pointage établie à l'issue d'un sondage mené en 2020. Selon ces résultats, l'indice de sensibilisation des résidents d'Ottawa à la sécurité dans le domaine se chiffre à 72 %. Ce sondage, réalisé tous les deux ans depuis 2016, comprend six grandes questions qui ont été formulées au terme d'une consultation menée à l'échelle du secteur ontarien de l'électricité, puis approuvées par la Commission de l'énergie de l'Ontario. La campagne d'Hydro Ottawa vise à améliorer le pointage global d'Ottawa en matière de sécurité, tout en sensibilisant la population et, à terme, en prévenant les incidents et les blessures au sein de notre collectivité, notamment chez les groupes les plus exposés aux dangers - entrepreneurs et sous-traitants, par exemple les conducteurs d'équipement lourd et les opérateurs d'excavatrice, et travailleurs des services publics municipaux.

La nouvelle campagne d'Hydro Ottawa comprendra de la publicité à la radio et en ligne, du publipostage, des courriels et des ressources éducatives Web ainsi qu'un concours (en 2022). L'entreprise espère également collaborer avec des partenaires communautaires, les premiers intervenants et la Ville d'Ottawa pour mieux sensibiliser la population à la sécurité en matière d'électricité et la renseigner à ce sujet.

En parallèle à cette campagne, Hydro Ottawa continue d'offrir des présentations dans les écoles, auprès des enfants de la maternelle à la 8e année, pour démystifier la sécurité dans le domaine et l'économie d'énergie en vertu d'un partenariat avec Electricity Safety and Conservation. Depuis 2001, l'initiative a permis de faire plus de 2 393 présentations dans 427 écoles élémentaires sur l'ensemble du territoire d'Ottawa et de montrer ainsi à plus de 279 440 élèves comment ils peuvent « devenir aussi futés qu'un renard à propos de l'électricité ».

Pour en savoir plus sur la campagne de sécurité publique d'Hydro Ottawa ou avoir accès à des conseils et à des ressources, consultez la page Web qui y est consacrée.

Nous indiquons ci-après le pourcentage de répondants qui ont sélectionné la « meilleure réponse » pour chacune des six grandes questions posées lors de l'enquête 2020 d'Hydro Ottawa.

Faits en bref

Proximité avec des lignes électriques aériennes : 17 % des répondants estiment que l'on doit maintenir une distance d'un à trois mètres d'une ligne électrique aérienne.

17 % des répondants estiment que l'on doit maintenir une distance d'un à trois mètres d'une ligne électrique aérienne. Probabilité que l'on appelle avant de creuser : 44 % des répondants communiqueraient avec Ontario One Call avant de creuser.

44 % des répondants communiqueraient avec Ontario One Call avant de creuser. Proximité avec une ligne électrique qui est tombée : 58 % des répondants estiment que l'on doit maintenir une distance de dix mètres ou plus d'une ligne électrique qui est tombée.

58 % des répondants estiment que l'on doit maintenir une distance de dix mètres ou plus d'une ligne électrique qui est tombée. Dangers liés à la manipulation d'équipements électriques : 77 % des répondants ont déclaré qu'il est « très dangereux » de toucher l'équipement électrique d'Hydro Ottawa.

77 % des répondants ont déclaré qu'il est « très dangereux » de toucher l'équipement électrique d'Hydro Ottawa. Chose à faire si on se trouve dans un véhicule en contact avec des fils électriques : 81 % des répondants considèrent qu'il est plus sûr de demeurer dans le véhicule jusqu'à ce que la ligne électrique ne soit plus sous tension.

81 % des répondants considèrent qu'il est plus sûr de demeurer dans le véhicule jusqu'à ce que la ligne électrique ne soit plus sous tension. Conséquences d'un contact avec une ligne électrique : 88 % des répondants estiment qu'il est « très dangereux » de toucher une ligne électrique aérienne.

Citation

« La sécurité est et sera toujours au cœur de toutes nos activités. La campagne de sécurité publique en cours témoigne de cet engagement envers nos employés et la collectivité tout entière. Année après année, sur l'ensemble du territoire d'Ottawa, plusieurs contacts avec des lignes électriques peuvent causer des blessures, parfois mortelles. J'espère que notre campagne aidera la population à comprendre à quel point il est important de faire preuve de prudence à proximité d'équipements électriques. C'est important à la fois pour les travailleurs sur le terrain et pour les citoyens, qu'ils s'amusent à l'extérieur avec des parents ou amis ou bien qu'ils fassent des travaux dans leur cour. »

- Bruce Lang, directeur, Santé, sécurité et environnement

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité quelque 346 000 résidences et entreprises à Ottawa et à Casselman. Depuis 100 ans, Hydro Ottawa approvisionne ses clients avec constance, notamment en investissant dans son réseau d'électricité et en l'élargissant. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services innovateurs aident d'ailleurs les clients à gérer leur compte et leur consommation d'électricité.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, [email protected], www.hydroottawa.com

Liens connexes

https://hydroottawa.com/