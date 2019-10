Hydro Ottawa fait équipe avec le CHEO pour vous aider à devenir le héros d'un monde sans papier

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Spiderman, une mamie, un papa - on a tous connu des héros dans notre enfance. Des êtres qui suscitaient notre admiration et qui nous inspiraient à devenir de meilleures personnes. Hydro Ottawa espère inciter ses clients à s'inscrire à la facture en ligne pour gagner du temps, économiser des ressources et devenir les héros d'un monde sans papier pour les enfants de notre collectivité.

Pour chaque client qui s'inscrit à la facture en ligne d'ici le 31 décembre 2019, Hydro Ottawa fera un don de 5 $ à la Fondation du CHEO. De plus, nous verserons 5 $ supplémentaires pour chaque client qui s'inscrit à un plan de paiements préautorisés d'ici le 31 décembre 2019.

L'inscription à la facture en ligne est simple et rapide. Visitez simplement hydroottawa.com/adieupapier.

En bref

La facture en ligne est un meilleur moyen pour les clients de faire affaire avec nous. Elle est pratique, facile à utiliser et parfaitement sécurisée! La facture électronique réduit aussi notre empreinte environnementale.

L'édition 2018 de la campagne « Dites adieu au papier » a permis d'amasser 119 195 $ pour le CHEO, ce qui fait de cette septième édition la plus fructueuse à ce jour. Les dons de l'an dernier ont été affectés au Programme du milieu de l'enfant, qui contribue à rendre le séjour des jeunes patients à l'hôpital le plus normal possible, notamment au moyen du jeu.

Les fonds amassés au terme de la campagne de cette année serviront à l'achat d'équipement médical urgemment requis dans l'ensemble de l'hôpital. À la Clinique de dialyse du CHEO, de vieux moniteurs de tension artérielle doivent être remplacés. Les nouveaux appareils ambulatoires permettront aux patients de s'adonner à leurs activités quotidiennes pendant que des données cruciales sur leur santé sont captées et analysées par un spécialiste. Cette technologie procurera aux médecins, aux patients et aux familles des outils plus précis et, bien sûr, une plus grande tranquillité d'esprit.

Depuis qu'Hydro Ottawa a lancé sa première campagne d'inscription à la facture en ligne en 2015, plus de 400 000 $ ont été amassés pour le CHEO.

Citations

« Dans un monde de plus en plus numérique, nous considérons la facture en ligne comme un pas en avant. Nous sommes ravis de faire équipe avec le CHEO, encore une fois, pour encourager nos clients à dire adieu au papier tout en soutenant les enfants du CHEO. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Hydro Ottawa et d'appuyer un avenir durable qui non seulement est exempt de papier, mais qui aide aussi les enfants à s'épanouir. »

- Jacqueline Belsito, vice-présidente, Philanthropie et engagement communautaire, Fondation du CHEO

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

