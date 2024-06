OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Hydro Ottawa a procédé au dévoilement d'une maison éco interactive conçue pour sensibiliser et inspirer à la fois les citoyens d'Ottawa et les visiteurs dans leur parcours vers un avenir énergétique plus durable.

From left to right: Trevor Freeman, Hydro Ottawa, Julie Lupinacci, Hydro Ottawa, Krista Kealey, Ottawa International Airport Authority, Jim Pegg, Envari Energy Solutions, Joseph Muglia, Hydro Ottawa (Groupe CNW/Hydro Ottawa) The Hydro Ottawa eco home at the Ottawa International Airport. (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Située dans l'aire très achalandée des arrivées à l'aéroport, la maison éco propose aux visiteurs une expérience immersive en simulant une maison écoénergétique équipée des plus récentes technologies durables. Panneaux solaires et batterie de stockage d'énergie, thermopompe, borne de recharge pour VE et plus : la maison éco démontre comment les citoyens peuvent réduire leur empreinte carbone et économiser l'énergie.

La maison interactive sera présente à l'aéroport jusqu'au mois de décembre 2024. Les voyageurs, gens d'affaires et résidents d'Ottawa sont encouragés à la visiter et à explorer les multiples possibilités d'un avenir énergétique intelligent. Les personnes qui ne peuvent se rendre à l'aéroport peuvent malgré tout découvrir le contenu de la maison éco sur le site Web d'Hydro Ottawa à hydroottawa.com/maison .

En bref

La maison éco accueille les visiteurs durant les heures d'ouverture habituelles de l'aéroport

Les visiteurs peuvent recharger leur téléphone à la station de recharge sans fil située dans la maison éco

Différents thèmes sont abordés dans la maison interactive, notamment : Énergie renouvelable Recharge des véhicules électriques Panneaux solaires et batteries de stockage d'énergie Thermopompes Économie d'énergie

Des éléments interactifs - écrans tactiles ou codes QR - permettent d'obtenir une multitude de renseignements sur le site Web d'Hydro Ottawa. On peut ainsi accéder à de l'information sur les incitatifs gouvernementaux privilégiant des technologies vertes, à des ressources à l'intention des entreprises désireuses de réduire leur empreinte carbone et à des conseils pour les citoyens qui souhaitent rendre leur résidence plus efficace sur le plan énergétique.

Citations

« Nous sommes très enthousiastes de dévoiler cette nouvelle initiative à l'aéroport international d'Ottawa, un précieux partenaire que nous appuyons dans son parcours vers la carboneutralité. La maison éco est un exemple concret de notre engagement à mener la transition énergétique et à offrir à nos clients la possibilité de faire des choix durables. En mettant en lumière les avantages des technologies des maisons intelligentes et durables, nous espérons inspirer l'adoption généralisée de pratiques exemplaires et ainsi contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour notre collectivité. » - Bryce Conrad, président et chef de la direction, Hydro Ottawa

« L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa a mis sur pied la Vitrine YOW pour mettre en valeur les innovations et les centres d'excellence locaux ainsi que la manière dont ils contribuent à la qualité de vie dans la région de la capitale nationale. Le stand spectaculaire d'Hydro Ottawa témoigne du leadership de l'organisation en matière de durabilité et de son engagement à éduquer nos employés, passagers et visiteurs relativement aux mesures à prendre pour rendre leur maison plus écoénergétique. Il s'agit d'une des nombreuses collaborations qui visent à réduire l'empreinte carbone de l'aéroport et à atteindre la carboneutralité d'ici 2040 ou avant. » - Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 364 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

SOURCE Hydro Ottawa

Personne-ressource pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Tél. : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]