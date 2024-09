OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Hydro Ottawa invite ses clients à jouer un rôle clé dans le modelage de la scène énergétique ottavienne de demain. L'entreprise a lancé un sondage de consultation de la clientèle pour obtenir des réactions à son plan d'investissement 2026-2030. Les points de vue exprimés orienteront la manière dont Hydro Ottawa prépare son réseau d'électricité à composer avec les défis et les possibilités à venir.

L'image indique « Bâtissons l'avenir énergétique d'Ottawa, ensemble. » Le mot « ensemble » est surligné en orange. Six personnages animés sont représentés pour symboliser la clientèle d'Hydro Ottawa. (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Alors que le Canada poursuit sa transition en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, la demande d'électricité augmente considérablement. De plus en plus de clients adoptent les véhicules électriques, installent des panneaux solaires et se tournent vers d'autres technologies énergétiques propres. Ce passage vers un mode de vie plus vert requiert un réseau d'électricité non seulement efficace et durable, mais aussi résilient. En effet, le réseau doit à la fois pouvoir composer avec la croissance de notre région et résister aux phénomènes météorologiques violents, qui surviennent plus fréquemment.

Hydro Ottawa a élaboré son plan d'investissement 2026-2030 de manière à s'assurer que le réseau puisse répondre aux besoins en constante évolution. Plus précisément, il s'agit d'investir dans de nouvelles infrastructures pour composer avec la demande accrue, de moderniser l'équipement vieillissant et de renforcer la résilience du réseau à résister aux assauts de dame Nature et aux cybermenaces.

Les citoyens sont encouragés à répondre au sondage d'ici le 4 octobre 2024. Toute personne intéressée à en savoir davantage sur le plan d'investissement 2026-2030 d'Hydro Ottawa et à répondre au sondage peut le faire à hydroottawa.com/notreavenir .

En bref

lance un sondage de consultation de la clientèle afin d'obtenir des points de vue sur son plan d'investissement 2026-2030. Le sondage est accessible du 16 septembre 2024 au 4 octobre 2024. Les clients recevront un courriel contenant un hyperlien vers le sondage.

Hydro Ottawa doit faire des investissements considérables dans son réseau de distribution afin de pouvoir répondre à la hausse de la demande d'électricité. Les quatre catégories d'investissements prioritaires sont : croissance et électrification; remplacement et entretien de l'infrastructure vieillissante; modernisation du réseau; et augmentation de la résilience du réseau.

doit faire des investissements considérables dans son réseau de distribution afin de pouvoir répondre à la hausse de la demande d'électricité. Au Canada , les réseaux d'électricité devront au moins doubler leur puissance actuelle pour répondre à la demande qui est prévue d'ici 2050. Cela comprend l'augmentation de la puissance d'actifs clés, comme les postes de transformation, les lignes aériennes et les câbles souterrains.

, les réseaux d'électricité devront au moins doubler leur puissance actuelle pour répondre à la demande qui est prévue d'ici 2050. Environ 25 pour cent des actifs d'Hydro Ottawa ont atteint la fin de leur durée de vie prévue. D'autres actifs (15 pour cent) atteindront ce point critique au cours de la prochaine décennie. Hydro Ottawa oriente ses investissements dans les actifs et ses programmes d'entretien de manière à faire baisser ces statistiques et, en bout de ligne, de façon à réduire les risques de défaillances et de pannes.



Citation

« Nous sommes déterminés à bâtir un avenir énergétique durable pour Ottawa et nous savons que nos clients sont des acteurs très importants de ce scénario. Nous encourageons tous nos clients à participer à ce sondage et à exprimer leur opinion sur la meilleure façon de nous préparer pour l'avenir. Leurs points de vue seront précieux pour l'élaboration de notre plan d'investissement. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité quelque 364 000 clients résidentiels et commerciaux répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et du village de Casselman. Depuis plus de 100 ans, elle fournit à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est fière de contribuer au bien-être de la communauté qu'elle dessert grâce à l'intégration de pratiques opérationnelles novatrices et durables, aux initiatives relevant de sa mission sociale ainsi qu'à son service à la clientèle exemplaire.

