Année après année, Hydro Ottawa s'efforce non seulement de respecter ses engagements dans le domaine de l'environnement, mais aussi de relever de nouveaux défis. Sa vision du développement durable ne se limite pas à ses investissements dans la production d'énergie propre renouvelable - loin de là. Hydro Ottawa a adopté une approche globale à cet égard : transition vers une production d'énergie plus propre, mesures aidant les consommateurs à économiser l'énergie et à adopter un mode de vie écoénergétique, conception de ses installations selon la certification LEED or, mise en œuvre de technologies vertes et amélioration de la gestion des déchets. Malgré la pandémie mondiale, l'entreprise est demeurée résolue à mener à bien ces initiatives grâce à l'établissement d'un partenariat stratégique avec Zibi Canada et Produits Kruger, au virage de son programme de sensibilisation des jeunes vers les emplois dans le secteur de l'énergie propre et la promotion en ligne de l'économie d'énergie, à ses collaborations avec la Ville d'Ottawa et à ses projets de remise à niveau ayant pour objet d'accroître l'approvisionnement en énergie propre, sûre et renouvelable pour répondre aux besoins d'une ville en croissance.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. possède et exploite trois filiales : Hydro Ottawa limitée, qui distribue l'électricité dans la capitale nationale; Portage Énergie, qui produit chaque année 128 mégawatts d'énergie propre et renouvelable; et la Société de portefeuille Envari Holding Inc., qui propose des solutions énergétiques durables à grande échelle à l'intention des entreprises, des gouvernements et des compagnies d'électricité.

En bref

Plus important producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario , Portage Énergie produit dans ses centrales hydroélectriques, ses centrales aux gaz d'enfouissement et ses installations solaires assez d'électricité de source renouvelable pour alimenter 107 000 habitations.

En moyenne, Hydro Ottawa valorise plus de 90 % de ses déchets.

Hydro Ottawa offre maintenant en mode virtuel son programme de sensibilisation à la sécurité électrique et à l'économie d'énergie en partenariat avec les organismes Electricity Safety and Conservation et Relay Education. Depuis le lancement de ce programme, plus de 280 000 élèves des écoles primaires du territoire desservi par l'entreprise ont assisté à ces présentations qui les sensibilisent et créent une culture axée sur l'économie d'énergie et le développement durable.

Hydro Ottawa est un partenaire communautaire du projet Évolution énergétique de la Ville d' Ottawa , qui vise à promouvoir l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable.

Citation

« La sécurité et le développement durable sont les piliers d'une collectivité heureuse et en santé. C'est pourquoi Hydro Ottawa place ces éléments au cœur de toutes ses activités. Alors que nous entamons notre transition vers une nouvelle normalité en pleine pandémie de COVID-19, nous privilégions encore plus notre vision axée sur la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de notre collectivité. Avec courage et détermination, nous nous préparons à progresser constamment dans un esprit d'innovation sur la voie de la gérance environnementale. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 340 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

