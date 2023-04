Hydro Ottawa accroît sa production d'énergie renouvelable et obtient la certification LEED Or, ce qui lui vaut de figurer pour la 12e fois au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada

OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. célèbre sa place dans le palmarès des employeurs les plus écolos au Canada pour la 12e fois. Cette distinction souligne cette année l'approche de bout en bout qu'a utilisée l'entreprise en matière de développement durable en accroissant sa production d'énergie renouvelable propre, en aidant ses clients à économiser l'énergie et à adopter un mode de vie écoénergétique, en concevant et en construisant ses bâtiments conformément aux normes LEED Or, en mettant en œuvre des technologies vertes et en favorisant une culture de la durabilité au sein de sa propre organisation.

Employés d'Hydro Ottawa lors d'une plantation d'arbres en 2022 (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

La lutte contre les changements climatiques, jumelée au mouvement en faveur de l'électrification, stimule l'innovation et une véritable transformation dans le secteur de l'électricité. À titre de porte-parole de confiance dans le secteur, en plus de rechercher proactivement des possibilités d'aider à façonner les réponses stratégiques, réglementaires et opérationnelles à ces questions cruciales, Hydro Ottawa s'efforce de jouer un rôle de premier plan en aidant la ville d'Ottawa ainsi que ses résidents, ses entreprises et ses établissements à réduire leur empreinte énergétique dans le cadre de la transition vers la carboneutralité.

Compte tenu du lien inextricable entre l'énergie et l'environnement, Hydro Ottawa se fait un devoir d'ouvrir la voie vers un avenir énergétique intelligent et favorise à cette fin l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Elle a été la première compagnie d'électricité canadienne appartenant à une municipalité à s'engager à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030 .

En décembre 2022, Hydro Ottawa (par l'entremise de sa filiale Portage Énergie) a fait l'acquisition de deux centrales hydroélectriques appartenant à TransAlta Renewables. Ces centrales sont situées sur la rivière Mississippi , plus précisément dans le village d' Appleton et à Galetta. Ensemble, elles produisent en moyenne 12,5 gigawattheures d'énergie propre chaque année.

, plus précisément dans le village d' et à Galetta. Ensemble, elles produisent en moyenne 12,5 gigawattheures d'énergie propre chaque année. Portage Énergie est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario . Ses centrales hydroélectriques, ses installations solaires et ses centrales aux gaz d'enfouissement totalisent une puissance de 131 mégawatts, soit assez d'électricité renouvelable pour alimenter 110 000 clients résidentiels par an.

. Ses centrales hydroélectriques, ses installations solaires et ses centrales aux gaz d'enfouissement totalisent une puissance de 131 mégawatts, soit assez d'électricité renouvelable pour alimenter 110 000 clients résidentiels par an. En 2022, les deux centres d'opérations d'Hydro Ottawa et son siège social, qu'il a construits en 2019, ont reçu la certification LEED Or pour bâtiment, symbole de durabilité reconnu mondialement pour les bâtiments verts.

La production d'énergie solaire aux nouvelles installations d'Hydro Ottawa répond à environ 18 % de la demande énergétique à son centre d'opérations du secteur est et à 100 % à son centre du secteur sud.

Hydro Ottawa valorise systématiquement plus de 90 % de ses déchets et fait affaire avec des ferrailleurs pour la récupération des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium provenant de ses petits transformateurs et de ses compteurs.

valorise systématiquement plus de 90 % de ses déchets et fait affaire avec des ferrailleurs pour la récupération des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium provenant de ses petits transformateurs et de ses compteurs. Nous économisons environ 1,6 million de litres d'eau par an à notre siège social grâce à la récupération des eaux de pluie et à notre système de filtration perfectionné.

Maintenant proposé en mode virtuel, le programme de sensibilisation qu'offre Hydro Ottawa en partenariat avec les organismes Electricity Safety and Conservation et Relay Education initie les élèves des écoles élémentaires à une culture axée sur l'économie d'énergie et le développement durable. Plus de 325 000 élèves de la région ont assisté aux présentations de ce programme depuis son lancement.

Plus de 40 % du parc automobile d'Hydro Ottawa est dorénavant constitué de véhicules polycarburants, hybrides et à batterie. En outre, nous avons réduit la consommation d'énergie dans 52 de nos 91 postes en y installant des systèmes immotiques pour commander l'éclairage et le chauffage.

Hydro Ottawa est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d' Ottawa qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et travaillent à les atteindre.

est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d' qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et travaillent à les atteindre. Envari, filiale d'Hydro Ottawa qui fournit les services énergétiques, continue de moderniser l'usine de traitement des eaux usées de la Ville d' Ottawa . Le remplacement des trois dispositifs de cogénération de cette usine et l'ajout d'un quatrième dispositif permettront d'éliminer l'émission de 1 565 tonnes de CO 2 par an et de réduire de 80 millions de dollars les coûts de l'entreprise sur une période de 25 ans.

« Nos employés ont à cœur de laisser un héritage environnemental qu'ils pourront regarder rétrospectivement et revendiquer comme étant le leur. Ils souhaitent que leur travail ait de l'importance et veulent savoir qu'ils ont contribué à un avenir énergétique propre et renouvelable pour notre ville et tous ses résidents. Je suis fier d'affirmer que nos employés adoptent cette mentalité de développement durable dans leur travail jour après jour. En plus de nous aider à assurer la carboneutralité de nos activités d'ici 2030, notre personnel guide les résidents d'Ottawa sur la voie de l'amélioration de leur efficacité énergétique. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable ainsi que la prestation de services énergétiques et de services aux entreprises. En tant que partenaire d'excellence dans un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est déterminée à favoriser le développement durable et à réduire les répercussions environnementales de tous les aspects de ses activités. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée - société de distribution locale qui approvisionne plus de 354 000 clients répartis sur le territoire de la Ville d'Ottawa et celui du Village de Casselman; Portage Énergie - principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, dont le parc d'énergie verte a une puissance installée de 131 mégawatts (soit assez d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels); et Envari - fournisseur de solutions énergétiques offrant une gamme de produits et de services qui aident les municipalités, ses clients commerciaux et industriels et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques.

