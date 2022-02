Il s'agit à ce jour du plus important investissement privé dédié à l'hydrogène vert

Les capitaux seront consacrés à la production d'e-carburants destinés à décarboner les secteurs de l'industrie et du transport

WIESBADEN, Allemagne, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Le producteur d'hydrogène vert Hy2gen AG a annoncé aujourd'hui avoir complété avec succès une levée de fonds de 200 M€. Le capital sera utilisé pour la construction d'installations sur plusieurs zones géographiques dont l'Europe, qui produiront des carburants de synthèse dits « e-carburants » ou « e-fuels » à base d'hydrogène vert pour le transport maritime et terrestre, l'aviation et l'industrie. Cet investissement, qui représente jusqu'à présent la plus importante mobilisation de fonds privés dédiée au développement de l'hydrogène vert1, est mené par Hy24 avec Mirova, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et, à titre d'investisseur stratégique, Technip Energies.

Cyril Dufau-Sansot, CEO d'Hy2gen, a déclaré : « Dès 2021, nous cherchions la meilleure combinaison possible d'investisseurs financiers et stratégiques pour construire nos installations de production d'e-carburants. Ces installations ont le potentiel de décarboner des industries entières comme le secteur des transports. Nous sommes très heureux d'avoir pu avec nos partenaires réaliser l'investissement le plus important sur ce marché. »

Pierre-Etienne Franc, CEO d'Hy24, a ajouté : « La clé pour le déploiement à l'échelle de l'hydrogène, ce sont des projets de taille critique dans des bassins stratégiques, le soutien solide des parties prenantes - du client final au financement et à la réalisation - et le leadership d'équipes expertes pour le développement et le pilotage de ces projets. C'est ce qu'Hy2Gen a réussi à réunir ici. Ce premier investissement du Clean H2 Infra Fund concrétise la volonté d'Hy24 d'être un catalyseur majeur pour les projets hydrogène à grande échelle, dans le but d'accélérer la transition énergétique. »

1 Sur la base d'une analyse des mobilisations de capitaux réalisées par des sociétés non cotées et visant principalement la production d'hydrogène vert telles que recensées par PitchBook en date du 6 février 2022.

Fondé en 2017, Hy2gen est un pionnier de la production d'hydrogène vert par électrolyse et de ses dérivés. L'entreprise est l'un des chefs de file du secteur de l'hydrogène vert, avec des installations d'une capacité de 880 MW en cours de planification et de construction, et des projets d'une capacité totale de 12 GW en développement.

Hy24, la plus importante plateforme au monde intégralement vouée aux infrastructures d'hydrogène décarboné, est une co-entreprise entre Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et FiveT Hydrogen, gestionnaire d'actifs exclusivement dédié aux investissements dans l'hydrogène décarboné. Le Clean H2 Infra Fund, dont elle assure la gestion, a déjà levé un milliard d'euros. Il a pour objectif de favoriser l'accélération de la transition énergétique en fédérant avec lui les investissements dans les projets hydrogène à l'échelle.

Raphaël Lance, directeur des fonds d'infrastructures de transition énergétique chez Mirova, a déclaré : « Mirova est un acteur engagé dans le financement de solutions durables pour la transition énergétique. Nous sommes convaincus que l'hydrogène vert a un rôle central dans la décarbonation de l'industrie. Nous sommes fiers de devenir partenaire d'Hy2gen et nous soutenons leur ambition d'être un acteur clé dans le déploiement de cette énergie du futur. »

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « La CDPQ est ravie de participer à sa première transaction dans le domaine de l'hydrogène vert aux côtés de pionniers de ce vecteur d'énergie prometteur, qui a le potentiel d'accélérer la décarbonation d'industries très polluantes. Par cet investissement dans Hy2gen, nous démontrons notre détermination à apporter des solutions concrètes et pragmatiques pour relever les défis environnementaux actuels. »

Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous nous associons et investissons dans Hy2gen, un pionnier dans le développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Cela renforce notre positionnement clé sur le marché de l'hydrogène vert et de ses dérivés. Cet investissement confirme la cohérence de nos choix de partenariat dans la mise en œuvre de notre stratégie. Nous sommes impatients d'apporter nos capacités d'ingénierie et notre expertise éprouvée en matière de réalisation de projets à la concrétisation et à l'accélération des projets de Hy2gen. »

Nomura Greentech est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d'Hy2gen et la Société Générale en tant que conseiller financier exclusif d'Hy24 et de Mirova. Les conseillers juridiques comprenaient Baker Tilly pour Hy2gen, Bird & Bird pour Hy24 et Mirova, Jones Day pour la CDPQ et Clifford Chance pour Technip Energies.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

À propos d'Hy2gen AG

Ayant son siège social à Wiesbaden, en Allemagne, la société Hy2gen AG développe, finance, construit et exploite des installations de production d'hydrogène vert et d'e-carburants à base d'hydrogène à travers le monde. Ces produits servent à créer des carburants neutres sur le plan du climat et concurrentiels et à élaborer des solutions industrielles. Les premières installations sont en voie d'être construites en France, en Norvège, au Canada, en Allemagne et aux États-Unis. L'objectif d'Hy2gen est de devenir le leader du marché dans le domaine de la production d'hydrogène vert et d'e-carburants verts utiles dans les domaines de la mobilité, de l'agriculture et de l'industrie. Fondée en 2017, l'avantage dont jouit l'entreprise à titre de précurseur est mis en évidence par un bassin de projets actuels à l'étape de la planification et de la construction d'une capacité de 880 MW et d'un bassin de projets en développement d'une capacité de plus de 12 GW. Trafigura et d'autres investisseurs privés ont déjà investi dans Hy2gen lors des premiers tours de table.

https://hy2gen.com

À propos de Hy24

Le plus grand fonds d'infrastructure hydrogène propre au monde résulte de l'initiative d'Air Liquide, TotalEnergies et VINCI Concessions, combinée à celle de Plug Power, Chart Industries et Baker Hughes, qui partageaient un objectif commun : accélérer le développement de la filière hydrogène avec le lancement du « Clean H2 Infra Fund ».

Le Clean H2 Infra Fund est géré par Hy24, une co-entreprise à 50/50 entre Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et FiveT Hydrogen, une plateforme d'investissement dans l'hydrogène propre qui a permis le rapprochement des deux initiatives. Il ambitionne d'atteindre une taille de 1,5 milliard d'euros.

Le fonds compte aussi parmi ses investisseurs d'autres partenaires industriels clés tels que LOTTE Chemical, Snam, Enagas et GRTgaz ensembles réunis pour cet investissement, et des investisseurs financiers clés tels que AXA et CCR, ainsi que d'autres investisseurs : Groupe ADP, Ballard, EDF, Schaeffler. Le fonds est maintenant opérationnel avec 1 milliard d'euros d'allocations.

Le fonds a pour ambition de favoriser la transition énergétique et de lutter contre le changement climatique, en investissant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, dans les régions les plus prometteuses d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Il investira en tant que partenaire, aux côtés d'autres développeurs de projets clés et d'acteurs industriels, dans de grands projets d'hydrogène propre en amont et en aval.

Fort de son expertise industrielle, le fonds bénéficie d'une capacité unique à accélérer la mise à l'échelle des solutions hydrogène tout au long de la chaîne de valeur. Le fonds dispose d'une capacité unique à mettre en place des projets stratégiques et à grande échelle, et à accélérer le déploiement des marchés de l'hydrogène.

https://www.hy24partners.com/

À propos de Mirova

Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 28,6 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1.

1La référence à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants.

www.mirova.com

Suivre Mirova sur LinkedIn et Twitter

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le gaz naturel liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services. Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur. Technip Energies est cotée sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.

Pour plus d'informations : www.technipenergies.com.

À propos de Natixis Investment Managers

L'approche faisant intervenir de multiples sociétés affiliées retenue par Natixis Investment Managers permet aux clients de profiter de la capacité de réflexion indépendante et de l'expertise ciblée de plus de 20 sociétés de gestion actives. Classée parmi les plus importantes sociétés de gestion d'actifs du monde1, alors que ses actifs sous gestion représentent plus de 1,4 T$2 (1 182,5 G€), Natixis Investment Managers offre une gamme diversifiée de solutions couvrant une multitude de catégories d'actifs, de styles et de mécanismes. L'entreprise s'est engagée à l'égard de la finance durable et du développement de produits innovants au chapitre des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Natixis Investment Managers consulte ses clients, travaille en partenariat avec eux et fournit des connaissances sur les marchés et les hypothèses de manière à ce que les stratégies cadrent mieux avec les objectifs à long terme.

Natixis Investment Managers, dont les sièges sociaux se trouvent à Paris et à Boston, est une filiale à part entière de Natixis. Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire en importance de France. Parmi les sociétés de gestion de placement affiliées à Natixis Investment Managers figurent AEW ; Alliance Entreprendre ; AlphaSimplex Group; DNCA Investments3 ; Dorval Asset Management; Flexstone Partners; Gateway Investment Advisers; Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Mirova; MV Credit; Naxicap Partners; Ossiam; Ostrum Asset Management; Seeyond; Seventure Partners; Thematics Asset Management; Vauban Infrastructure Partners; Vaughan Nelson Investment Management; et WCM Investment Management. Des solutions en matière de placement ou d'investissement sont également offertes par le truchement de Natixis Investment Managers Solutions et de Natixis Advisors, LLC. Tous les produits ne sont pas offerts partout. Pour obtenir de plus amples renseignements, on consultera le site Web de Natixis Investment Managers à l'adresse : im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Parmi les groupes de distribution et de service de Natixis Investment Managers, citons Natixis Distribution, LLC, un courtier-revendeur à but restreint et distributeur de diverses sociétés de placement inscrites aux États-Unis pour lesquelles des services de conseils sont fournis par les sociétés affiliées Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de service affiliées situées en Europe et en Asie.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers au 15e rang parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs du monde sur la base des actifs sous gestion en date du 31 décembre 2020. 2 La valeur nette des actifs sous gestion (« ASG ») en date du 30 juin 2021 est de 1 402,5 G$. Tels que déclarés, les ASG peuvent comprendre des actifs théoriques, des actifs administrés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées à propriété minoritaire et d'autres types d'ASG non réglementaires gérés ou administrés par des entreprises affiliées à Natixis Investment Managers, à l'exclusion de H2O Asset Management. 3 Une marque de DNCA Finance.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

