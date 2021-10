Humains derrière l'écran : du 2 au 7 novembre, BAnQ offre 8 conférences en ligne pour apprendre à mieux intégrer les compétences du XXIe siècle et poser un regard critique sur les possibilités du numérique

L'événement se déploiera entièrement en ligne sur la plateforme Teams. Les participants pourront poser leurs questions en direct au moyen de la section Q et R. Il sera possible de regarder certaines activités en différé sur banq.qc.ca .

« Apprendre toute la vie est notre plus grand défi dans une société en constante évolution. Si le numérique bouleverse nos façons de faire pour le meilleur comme pour le pire, il importe d'en posséder les clés. BAnQ veut outiller les citoyens du Québec par le développement des compétences numériques. Dans cet esprit, les Rendez-vous numériques sont une invitation à approfondir ses connaissances et sa réflexion sur les possibilités du Web. Cette année, l'enjeu essentiel de la place de l'humain derrière l'écran est au cœur de la programmation, qui s'adresse particulièrement aux aînés, aux parents et aux jeunes. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Conférences et table ronde

Le mardi 2 novembre à 14 h

Bien vieillir : maison intelligente et nouvelles technologies

Par Maxime Lussier, neuropsychologue, postdoctorant en science de la réadaptation à l'Université de Montréal.

En collaboration avec le programme AvantÂge du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

Le mardi 2 novembre à 19 h

L'art d'être parent à l'heure du numérique

Par Geneviève Laroche, agente de promotion et de prévention au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

En collaboration avec le COSMOSSS La Matapédia.

Le mercredi 3 novembre à 19 h

Les chambres d'écho des médias sociaux

Une table ronde avec :

Colette Brin, professeure au Département d'information et de communication et directrice du Centre d'études sur les médias à l'Université Laval.

Jonathan Roberge, professeur à l'Institut national de recherche scientifique.

Simon Thibault, professeur de science politique à l'Université de Montréal.

Le jeudi 4 novembre à 19 h

Culture et inégalités numériques chez les jeunes au Québec

Par Amina Yagoubi, docteure en sociologie et gestionnaire de projets en Innovation - Société et Culture chez Axelys.

En collaboration avec Printemps numérique et la Chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation de l'Université du Québec à Montréal.

Le samedi 6 novembre à 15 h

Changer le monde avec TikTok

Par Douaa Kachache, enseignante de jour, clown de nuit et fille de TikTok entre les deux!

Programmation pour les enfants et les ados

Le mercredi 3 novembre à 18 h

Le jeu-questionnaire du bon citoyen numérique (activité pour les 13 ans et moins)

Le dimanche 7 novembre à 14 h

Le code contre la cyberintimidation (labo techno pour les 13 ans et moins)

Par Sarah-Jeanne Desrochers, ambassadrice pour Girls Learning Code.

Le dimanche 7 novembre à 15 h 30

Autodéfense numérique (atelier pour les 13 à 17 ans)

Par Emmanuelle Parent, cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne.

La réalisation de certaines activités est rendue possible grâce à la Fondation de BAnQ et au soutien de ses généreux donateurs.

