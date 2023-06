Huitième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Organismes à but non lucratif »

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique, hier, la liste des finalistes du Prix À part entière 2023. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Organismes à but non lucratif » :

La Gang à Rambrou (Montréal)

La Gang à Rambrou est un organisme à but non lucratif de Montréal qui existe depuis plus de 28 ans. Sa mission est de répondre au besoin d'inclusion des personnes handicapées.

Cet objectif s'est d'abord exprimé par la création d'une troupe de théâtre qui était jumelée à des programmes collégiaux de théâtre. Ainsi, les jeunes handicapés travaillaient à monter et à présenter une pièce de théâtre avec des élèves du cégep. Plusieurs disciplines artistiques se sont ensuite ajoutées : arts visuels, musique, danse, productions artisanales, fabrication de décors et de costumes. Toutes ces activités ont été développées dans l'objectif de réunir des artistes professionnels et des participants handicapés.

L'implication de la Gang à Rambrou permet maintenant à plus d'une cinquantaine de personnes handicapées d'être incluses dans ses différentes activités. Les efforts soutenus de l'organisme modifient favorablement les perceptions et les préjugés du public à l'égard des personnes handicapées.

Les Impatients (Montréal)

L'organisme Les Impatients vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale en organisant des activités d'expression artistique. Depuis plus de 30 ans, il offre des ateliers de création, comme le dessin, la peinture, la musique, le chant, la bande dessinée et le mouvement corporel. Les ateliers sont conjointement animés par une ou un artiste et une personne qualifiée pour travailler avec une clientèle vulnérable.

Les Impatients aident actuellement plus de 850 personnes par semaine dans 22 points de service à travers 14 villes du Québec. Ces personnes sont toujours libres de créer sans contrainte. Elles ont également la possibilité de voir leur travail valorisé par des expositions, des concerts et des publications. L'organisme organise aussi chaque année une exposition-encan appelée « Parle-moi d'amour ». Cette dernière met en vente les œuvres des Impatients et d'artistes professionnels.

Toutes les activités créées par les Impatients ont pour objectifs de permettre aux personnes participantes de s'épanouir, d'échanger et de voir leur état de santé mentale s'améliorer. L'organisme travaille par le fait même à diminuer la stigmatisation qui est associée à la santé mentale en organisant des activités visant à sensibiliser la communauté.

Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides (Laurentides)

La Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides est un organisme à but non lucratif. Il offre des services variés et adaptés aux personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans incapacité physique depuis 35 ans. La mission de cet organisme de Saint-Jérôme est de favoriser l'inclusion sociale et l'autonomie chez les personnes handicapées. Il soutient aussi leur entourage pour permettre une meilleure qualité de vie à chacune et chacun.

Les services offerts incluent notamment des ateliers et des camps de jour pour les personnes handicapées. Des suivis psychosociaux, des répits de fin de semaine, des groupes de soutien, de l'art-thérapie, des conférences ainsi qu'un centre de documentation sont aussi offerts. L'organisme des Laurentides s'implique également dans sa communauté en initiant des actions de sensibilisation et en créant de nouvelles collaborations.

Moelle épinière et motricité Québec (Montréal)

Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) était anciennement connu sous le nom de l'Association des paraplégiques du Québec. Depuis 77 ans, sa mission est de favoriser l'autonomie des personnes handicapées et d'améliorer leur qualité de vie afin qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la collectivité.

En plus de réaliser des campagnes de sensibilisation, MÉMO-Qc apporte un soutien important aux personnes handicapées. L'organisme se mobilise pour défendre leurs droits. Il a été l'instigateur de la création des Centres d'expertises pour les personnes blessées médullaires. Ces personnes ont une lésion à la moelle épinière. Grâce à la contribution de MÉMO-Qc, elles bénéficient désormais d'une couverture financière plus souple et complète. Cela contribue également à diminuer les listes d'attente pour obtenir du matériel spécifique.

MÉMO-Qc s'affaire jour après jour à aider les personnes handicapées à s'épanouir et à mener une vie active. L'organisme y arrive par ses actions en employabilité, en intégration sociale, en sensibilisation, en défense des droits et en soutien à la recherche.

Réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue (Abitibi-Témiscamingue)

Le Réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue (RIEAT) est un organisme à but non lucratif fondé il y a 28 ans. Il propose des formations et l'intégration en milieu de travail pour les personnes handicapées.

Les milieux de formation et de travail adapté de l'organisme sont accessibles à toutes les personnes handicapées ayant un potentiel d'employabilité. Il s'agit d'un lieu d'apprentissage aux habitudes de travail qui s'adresse aux personnes ayant :

une incapacité intellectuelle;





un trouble du spectre de l'autisme;





une incapacité physique;





un problème de santé mentale.

Ce programme propose un accompagnement structuré et personnalisé où les personnes handicapées peuvent développer leur plein potentiel. Grâce à ce programme, l'organisme valorise une culture inclusive en entreprise ainsi que la participation sociale des personnes handicapées. Il augmente l'estime de soi et l'autonomie des personnes participantes.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.





Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :





Individus (10 000 $);







Organismes à but non lucratif (10 000 $);







Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);







Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);







Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

