Huitième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés »

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a rendu publique, hier, la liste des finalistes du Prix À part entière 2023. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés » :

Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (Montréal)

Un nouveau parc inclusif a vu le jour dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Le parc Saint-Joseph a été créé avec la collaboration de l'Étoile de Pacho, un réseau d'entraide pour les parents d'enfants handicapés.

L'objectif était de concevoir un parc qui irait au-delà du concept d'accessibilité pour y intégrer celui de l'inclusion. La réflexion derrière l'aménagement était de créer un parc où toutes les personnes utilisatrices ayant une incapacité ou non pourraient s'approprier l'aire de jeux et s'y amuser.

Le parc inclusif Saint-Joseph offre :

des stations de jeux aux couleurs contrastantes pour celles et ceux qui ont une incapacité visuelle;

plusieurs types de balançoires pour tous les âges;

des jeux d'eau dont une table d'eau accessible;

un carré de sable et une table de sable accessibles;

une surface de jeu permettant l'accès aux fauteuils roulants;

un plus haut ratio de stationnements réservés aux personnes handicapées;

un bloc sanitaire universellement accessible.

Cet environnement de jeux accessibles et sans obstacles aidera assurément à faire tomber les barrières sociales.

Municipalité de Cap-Saint-Ignace (Chaudière-Appalaches)

L'accessibilité universelle est très importante pour la petite municipalité de Cap-Saint-Ignace. Elle a pris les mesures nécessaires afin que chaque citoyenne et citoyen puisse profiter de ses installations.

Elle a donc amélioré l'accessibilité de plusieurs de ses lieux publics pour les personnes ayant une incapacité. De l'équipement adapté a été acheté pour le parc municipal dont une balançoire pour les personnes handicapées. À la piscine publique, plusieurs adaptations ont été réalisées. Une rampe d'accès a été installée pour accéder au bâtiment et la porte d'entrée a été changée pour répondre aux normes d'accessibilité. Un lève-personne facilite maintenant l'entrée au bassin d'eau.

Tous ces efforts démontrent l'importance accordée à l'inclusion.

Ville de Beaconsfield - Bibliothèque (Montréal)

Le projet Incursions de la Ville de Beaconsfield vise à offrir des ateliers culturels à des élèves handicapés de ses écoles. Ces ateliers sont organisés en collaboration avec des artistes membres d'associations culturelles locales. Ils permettent aux élèves de découvrir de nouvelles formes d'expression artistique.

Peinture, tapisserie au crochet, courtepointe et découverte de l'histoire locale ont été présentés aux élèves. C'est près de 40 ateliers qui ont été présentés au cours de la dernière année. L'animation des ateliers était prise en charge par le personnel de la bibliothèque, mais aussi par un coanimateur handicapé de l'entreprise Regard9. En vue d'une animation inclusive des ateliers, une feuille de route a été développée en collaboration avec l'organisme AlterGo. Cela a permis de prendre connaissance des obstacles et de trouver des solutions.

Le projet Incursions a permis à la Ville de Beaconsfield de développer une expertise en matière d'activités inclusives en formant le personnel de la bibliothèque ainsi que les artistes invités. Ce projet a permis de créer un environnement social accueillant pour les élèves, tout en leur donnant confiance en leurs capacités.

Ville de Saguenay (Saguenay Lac-Saint-Jean)

La Ville de Saguenay a procédé à la refonte de son programme d'intervention en mesures d'urgence auprès des personnes handicapées. Le nom du programme a été modifié pour le Programme Secours adaptés.

Ce programme est gratuit, sécuritaire et confidentiel. Il augmente le sentiment de sécurité et de confiance des personnes handicapées. Il rend accessible un service structuré d'accompagnement en cas d'urgence en adaptant les interventions à la réalité des conditions de chacune et chacun.

Dans le cadre de sa refonte, la Ville de Saguenay a modernisé le formulaire d'adhésion au programme. Il est maintenant disponible dans un format informatisé confidentiel et il est rapide à remplir. La Ville utilise maintenant un nouveau logiciel assurant la confidentialité des données recueillies lors de l'inscription en ligne. Un second logiciel a été installé dans les camions de pompiers.

Les outils de communication ont également été révisés afin de mieux rejoindre le public cible. Le programme renouvelé de la Ville de Saguenay a connu un grand succès avec de nombreuses nouvelles inscriptions de la part des personnes handicapées.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu'un trophée en bronze seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :

Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).

