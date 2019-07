Huit paracyclistes et trois pilotes courront pour le Canada aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019

L'équipe sera menée par Marie-Claude Molnar, qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio 2016 et de Londres 2012, ainsi qu'aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 et de Guadalajara 2011. Molnar a décroché le bronze à l'épreuve du contre-la-montre aux Jeux de Londres ainsi qu'à la poursuite individuelle à Guadalajara 2011 dans la catégorie C4 femmes, et possède plusieurs titres canadiens à son actif.

« Je suis très heureuse et honorée d'avoir été choisie pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de 2019 », affirme Molnar. « Je suis impatiente de concourir au mieux de mes capacités et d'apporter ma contribution à l'équipe. »

Ce sont les champions canadiens du contre-la-montre individuel Lowell Taylor et son pilote Andrew Davidson qui se joindront à elle, les 26 et 27 août, sur la piste, où ils concourront dans la catégorie tandem hommes. Chez les femmes, les courses en tandem verront la participation de deux équipes du programme de relève (NextGen) de Cyclisme Canada, soit les championnes canadiennes sur route, Carla Shibley et sa pilote Meghan Lemiski, et Annie Bouchard ainsi que sa pilote Évelyne Gagnon.

La compétition reprendra le 30 août et le 1er septembre avec les épreuves sur route, et tous les athlètes prendront part au contre-la-montre individuel ainsi qu'à la course sur route. Le paralympien Rico Morneau (H3), qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de Guadalajara 2011, défendra les couleurs du Canada à Lima. Les athlètes de piste se joindront à lui, ainsi que Michael Shetler (T2), Matthew Kinnie (H2) et Patrick Desnoyers (H5).

« Les Jeux parapanaméricains offrent une excellente occasion aux athlètes et au personnel d'acquérir de l'expérience à des grands Jeux », indique Phil Abbott, entraîneur NextGen de paracyclisme de Cyclisme Canada. « La majorité des athlètes n'ont jamais participé à un événement de cette envergure, et cela les aidera certainement à se préparer pour Tokyo 2020. »

« Toutes nos félicitations à nos paracyclistes canadiens qui s'envoleront vers Lima pour les Jeux! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour les Jeux de Lima 2019. « Je suis ravie d'accueillir chacun d'eux au sein de l'équipe, particulièrement le groupe qui arborera l'unifolié à des Jeux pour la première fois. Je vous souhaite de vivre une expérience merveilleuse. Sachez que toute l'équipe canadienne est derrière vous! »

ÉQUIPE DE PARACYCLISME DES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019

NOM VILLE NATALE ÂGE CATÉGORIE Marie-Claude Molnar* Longueuil, QC 35 ans C4 Annie Bouchard Baie-Saint-Paul, QC 44 ans WB Évelyne Gagnon Québec, QC 28 ans Pilote Carla Shibley Calgary, Alb. 28 ans WB Meghan Lemiski Edmonton, Alb. 38 ans Pilote Lowell Taylor Lethbridge, Alb. 37 ans MB Andrew Davidson Calgary, Alb. 35 ans Pilote Matthew Kinnie Riverview, N.-B. 36 ans H2 Michael Shetler Kirkland, QC 58 ans T2 Rico Morneau* St-Liguori, QC 56 ans H3 Patrick Desnoyers Blainville, QC 46 ans H5 *Paralympien/Paralympienne

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, qui se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou, devraient surpasser ceux de Toronto 2015 qui ont été les plus imposants organisés jusqu'ici. On prévoit une participation record de 1 850 athlètes à ces Jeux. Le Canada sera représenté par une équipe d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition dans 13 sports. Le Comité paralympique canadien dévoilera l'équipe complète officielle d'ici la fin du mois.

