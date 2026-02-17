Huit nouvelles unités d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale postséparation à Sorel-Tracy

SOREL-TRACY, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Sorel-Tracy et l'organisme La Maison La Source ont inauguré le 8 janvier dernier une maison d'hébergement de deuxième étape de huit unités prêtes à accueillir des femmes et enfants qui vivent de la violence conjugale postséparation (VCPS). Au total, plus de 4,2 M$ ont été investis dans le projet.

Du 4,2 M$, le gouvernement du Canada a investi près de 3,7 M$ provenant de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la ville de Sorel-Tracy a cédé un terrain d'une valeur de 346 000 $ sur lequel la maison a pu prendre place.

Lors de l'inauguration, la directrice de la Maison La Source du Richelieu, Marie-Hélène Bourque, a remercié les partenaires du projet : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel pour son don, la Fondation Mirella et Lino Saputo pour son don via l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale qui a permis de rendre les unités accessibles aux personnes à mobilité réduite, le Canadian Tire de Sorel-Tracy et Bleu.Eco pour leur contribution à l'ameublement et, bien sûr, toutes les personnes qui se sont investies corps et âmes pour que ce projet puisse prendre vie.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités et les organismes dans la recherche de solutions locales à la crise du logement. Cet agrandissement permet de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des femmes et des enfants qui vivent de la violence conjugale, à Sorel-Tracy. C'est un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économie Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette maison pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Offrir un milieu de vie stable, c'est redonner de la dignité, de l'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. C'est également une façon concrète de réaffirmer notre engagement à construire des environnements sécuritaires. Félicitations aux nombreux partenaires qui ont uni leurs efforts pour réaliser ce projet essentiel. »

- Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Cette maison d'hébergement marque une avancée concrète pour offrir un environnement sécuritaire, stable et bienveillant aux femmes et aux enfants touchés par la violence conjugale. La mobilisation des partenaires communautaires, municipaux et gouvernementaux démontre qu'en unissant nos forces, nous sommes capables de bâtir des solutions durables, réellement adaptées aux besoins des personnes concernées, et qui peuvent transformer leur quotidien de façon tangible. »

- Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par la direction de la Maison La Source du Richelieu. Ce projet représente un pas important pour notre communauté, puisqu'il offre un environnement stable et bienveillant où les femmes et leurs enfants peuvent envisager l'avenir avec confiance. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous affirmons notre volonté commune de bâtir un milieu où la dignité et la sécurité sont pleinement respectées. »

- Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« La Ville de Sorel‑Tracy joue un rôle clé comme leader du tissu social. Appuyer la Maison La Source, dont la mission est fondamentale pour permettre aux femmes de reprendre le contrôle de leur vie et ainsi renforcer notre solidarité sociale, allait donc de soi. »

- Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy

« Reconnu pour son engagement envers les femmes, Desjardins appuie sans réserve la Maison La Source, qui leur offre la force de s'affranchir du cycle de la violence et de bâtir un avenir libre, porteur d'espoir et de possibilités. »

- Sophie Chevalier, membre du conseil d'administration de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

« Ça fait plus de 42 ans que La Source accompagne les femmes afin qu'elles puissent se reconstruire et imaginer un "après" à la violence conjugale. Cette maison leur offre désormais l'espace nécessaire pour qu'elles puissent avancer à leur rythme en toute confidentialité et surtout, en toute sécurité. C'est donc un pas important qu'on franchit aujourd'hui. »

- Marie-Hélène Bourque, directrice générale de la Maison La Source du Richelieu

« Le financement octroyé par la Société d'habitation du Québec nous a permis de mettre notre expertise à profit et de construire une maison d'hébergement qui répond réellement aux besoins criants d'hébergement de deuxième étape en plus d'avoir été très rapide. Parce qu'en matière de violence conjugale postséparation, chaque seconde compte. »

- Mélanie Miranda, coordonnatrice habitation, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape

Faits saillants

Membre de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2 e étape, la Maison La Source accompagne les femmes qui vivent de la violence conjugale depuis plus de 42 ans. Créer une maison de deuxième étape leur permet aujourd'hui d'offrir un hébergement sécuritaire et d'accompagner des femmes qui vivent de la VCPS.





étape, la Maison La Source accompagne les femmes qui vivent de la violence conjugale depuis plus de 42 ans. Créer une maison de deuxième étape leur permet aujourd'hui d'offrir un hébergement sécuritaire et d'accompagner des femmes qui vivent de la VCPS. Les huit unités d'hébergement s'ajoutent aux 15 places déjà disponibles à la maison d'aide et d'hébergement de la Maison La Source, un hébergement d'urgence qui offre un logement à court terme aux femmes victimes de violence conjugale.





Loin de s'arrêter après la séparation, la violence conjugale peut, au contraire, s'intensifier lorsqu'une femme décide de mettre un terme à une relation violente. Les maisons d'hébergement de deuxième étape visent à offrir un hébergement sécuritaire à moyen terme et à accompagner les femmes qui vivent de la VCPS.





On estime qu'environ 8 % des femmes victimes de violence conjugale sont toujours en grave danger à leur sortie d'un hébergement d'urgence et ont besoin de passer en maison d'hébergement de deuxième étape.





Les femmes demeurent en moyenne 8 mois et demi dans une maison d'hébergement de deuxième étape.

Liens :

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable. Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés ou suivez la SCHL sur YouTube, LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer. Pour en savoir plus sur les activités de la SHQ, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca ou suivez-la sur Facebook, X et LinkedIn.

À propos de l'Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées.Visitez le https://www.alliancemh2.org/ et suivez l'Alliance MH2 sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Mélanie Miranda, Coordonnatrice habitation, Alliance MH2, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations avec les médias, Alliance MH2, [email protected]