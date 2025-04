Rectification importante : les maisons d'hébergement de 2e étape sont sécuritaires et ne mettent pas en danger les femmes

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape dément l'information divulguée dans l'article publié le 22 avril 2025 intitulé : Un proxénète recrute une victime dans un centre d'hébergement pour femme, dans lequel il est suggéré que les maisons d'hébergement de 2e étape ne sont pas sécuritaires.

Cette affirmation est non seulement erronée, mais elle est aussi profondément injuste et dangereuse. Elle contribue à désinformer la population et à semer un doute injustifié à l'égard d'un réseau de 38 maisons à travers le Québec dont la mission est essentielle et qui œuvre avec force et engagement à préserver la sécurité des femmes et des enfants victimes de violence conjugale post séparation.

Les maisons d'hébergement de 2e étape en violence conjugale sont, au contraire, des milieux hautement sécurisés, dotés de protocoles stricts, de systèmes de sécurité avancés et de partenariats avec les services policiers et communautaires. Leur mandat est précisément d'offrir un environnement sécuritaire, stable, confidentiel et structuré, où les victimes peuvent se reconstruire sur le long terme, à l'abri de la violence.

Nous vous invitons à corriger les faits publiquement et à vous entretenir avec nous pour avoir et diffuser de l'information sur les MH2 spécialisées en violence conjugale post séparation. Il est crucial que les informations diffusées dans les médias reflètent la réalité du terrain, sans quoi nous ébranlerons la confiance des femmes victimes envers des ressources vitales et les mettrons en danger.

Nous restons à votre disposition pour toute entrevue ou précision à ce sujet.

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Sources : Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale post séparation, Mélanie Miranda, Coordonnatrice habitation, (514) 995-4582, [email protected]