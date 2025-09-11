L'Alliance MH2 félicite les nouvelles ministres Sonia Bélanger et Caroline Proulx dans le cadre du récent remaniement ministériel et se dit prête à collaborer

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel par le premier ministre François Legault, l'Alliance de maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale postséparation tient à féliciter madame Sonia Bélanger, nommée ministre de l'Habitation, et madame Caroline Proulx, nommée ministre responsable de la Condition féminine.

Ces nominations surviennent à un moment crucial où les enjeux en hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale exigent des actions concertées, structurantes et urgentes.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer madame la ministre Sonia Bélanger par le passé et avons vu en elle une femme sensible, engagée, ouverte à la collaboration, et à l'écoute des besoins des femmes ainsi que des maisons qui les accompagnent : une posture qui nous donne espoir pour la construction des nouvelles maisons d'hébergement.

Par ailleurs, nous tenons à souligner la qualité de la collaboration que nous avons eue avec madame la ministre Martine Biron, ainsi que la disponibilité et l'engagement de son équipe, notamment en contexte d'urgence, lorsqu'elle était responsable de la Condition féminine. Nous exprimons le souhait que ce travail se poursuive dans la même lancée avec madame la ministre Caroline Proulx.

Nous réitérons notre entière disponibilité à collaborer rapidement et concrètement avec les ministres et leurs équipes. Nous croyons qu'une coopération constructive est indispensable pour poser des gestes concrets et durables, afin de répondre aux besoins urgents des femmes et enfants victimes de violence conjugale.

À propos de l'Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 37 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées.

Le premier critère d'admission est la dangerosité de l'ex-conjoint; 8% des femmes au départ d'un refuge d'urgence vivent des enjeux de sécurité majeurs et auront besoin d'un hébergement de 2e étape.

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Source : Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale postséparation, Mélanie Miranda, Coordonnatrice habitation, (514) 995-4582, [email protected]